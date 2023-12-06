Артета не сможет руководить Арсеналом в ближайшем матче АПЛ

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета получил предупреждение в матче 15-го тура чемпионата Англии с «Лутоном» (4:3).

Это уже третья желтая карточка для испанского специалиста в нынешнем сезоне и он будет вынужден отсутствовать на скамейке запасных команды в следующем поединке АПЛ против «Астон Виллы» (9 декабря).

«Я не мог сидеть на своём месте. Это были чистые эмоции. Если это желтая – то пусть это будет желтая», – признался Артета.

«Арсенал» лидирует в таблице Английской Премьер-лиги с 36 очками. Ближайший преследователь – «Ливерпуль», у которого 31 пункт при одной игре в запасе.

Ранее Микель Артета рассказал, сколько очков надо набрать, чтобы выиграть АПЛ.