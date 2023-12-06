Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артета не сможет руководить Арсеналом в ближайшем матче АПЛ
Англия
06 декабря 2023, 07:33 | Обновлено 06 декабря 2023, 07:43
1552
0

Артета не сможет руководить Арсеналом в ближайшем матче АПЛ

Испанец будет отвечать за эмоции

06 декабря 2023, 07:33 | Обновлено 06 декабря 2023, 07:43
1552
0
Артета не сможет руководить Арсеналом в ближайшем матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета получил предупреждение в матче 15-го тура чемпионата Англии с «Лутоном» (4:3).

Это уже третья желтая карточка для испанского специалиста в нынешнем сезоне и он будет вынужден отсутствовать на скамейке запасных команды в следующем поединке АПЛ против «Астон Виллы» (9 декабря).

«Я не мог сидеть на своём месте. Это были чистые эмоции. Если это желтая – то пусть это будет желтая», – признался Артета.

«Арсенал» лидирует в таблице Английской Премьер-лиги с 36 очками. Ближайший преследователь – «Ливерпуль», у которого 31 пункт при одной игре в запасе.

Ранее Микель Артета рассказал, сколько очков надо набрать, чтобы выиграть АПЛ.

По теме:
ФОТО. Лицо Зинченко завирусилось в социальных сетях после шоу в Лутоне
Кристал Пэлас – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вулверхэмптон – Бернли – 1:0. Корейский волк. Видео голов и обзор матча
Микель Артета Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Beinsports.com
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Аравийцы подарили Фьюри автомобиль, боксер пообещал уничтожить Усика
Бокс | 05 декабря 2023, 11:25 2
ВИДЕО. Аравийцы подарили Фьюри автомобиль, боксер пообещал уничтожить Усика
ВИДЕО. Аравийцы подарили Фьюри автомобиль, боксер пообещал уничтожить Усика

Британский боксер специально прилетел в Саудовскую Аравию за машиной

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 декабря
Футбол | 06 декабря 2023, 06:59 0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 декабря
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 декабря

Важные события во всех видах спорта

ВИДЕО. С участием Зинченко. Как Арсенал вырвал победу в суперматче
Футбол | 06.12.2023, 00:53
ВИДЕО. С участием Зинченко. Как Арсенал вырвал победу в суперматче
ВИДЕО. С участием Зинченко. Как Арсенал вырвал победу в суперматче
Наставник Жироны назвал имена игроков, которые пропустят дерби с Барселоной
Футбол | 05.12.2023, 16:09
Наставник Жироны назвал имена игроков, которые пропустят дерби с Барселоной
Наставник Жироны назвал имена игроков, которые пропустят дерби с Барселоной
Экс-соперник Усика признался, почему завершил карьеру после боя с украинцем
Бокс | 05.12.2023, 11:37
Экс-соперник Усика признался, почему завершил карьеру после боя с украинцем
Экс-соперник Усика признался, почему завершил карьеру после боя с украинцем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. В Динамо показали, что происходило перед матчем с Минаем
ВИДЕО. В Динамо показали, что происходило перед матчем с Минаем
04.12.2023, 14:06 2
Футбол
ФОТО. Семейный отдых. Свитолина проводит время с родителями в Монте-Карло
ФОТО. Семейный отдых. Свитолина проводит время с родителями в Монте-Карло
04.12.2023, 12:20
Теннис
Дрогба только 4-й. Обнародован рейтинг лучших трансферов Челси в истории
Дрогба только 4-й. Обнародован рейтинг лучших трансферов Челси в истории
04.12.2023, 13:15 4
Футбол
Лунин – в Реале, Милевский – в Динамо, Квасница – в Жироне?
Лунин – в Реале, Милевский – в Динамо, Квасница – в Жироне?
05.12.2023, 06:27
Другие виды
Скандал в Румынии. Экс-тренер Динамо подрался с собственными футболистами
Скандал в Румынии. Экс-тренер Динамо подрался с собственными футболистами
04.12.2023, 12:36 1
Футбол
Источник: Андрей Лунин продлил контракт с Реалом
Источник: Андрей Лунин продлил контракт с Реалом
04.12.2023, 19:08 47
Футбол
ВИДЕО. Есть первый! Роман Яремчук открыл счет забитым голам за Валенсию
ВИДЕО. Есть первый! Роман Яремчук открыл счет забитым голам за Валенсию
05.12.2023, 22:16 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем