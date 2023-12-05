Артета назвал, сколько очков хватит для чемпионства в АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета назвал количество очков, необходимое для гарантированного чемпионства в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Думаю, надо набрать 96-100, тогда вы выиграете лигу. Такая нужна подушка безопасности», — приводит слова наставника украинца Александра Зинченко сайт football.london.

Что ж, довольно амбициозные заявления. На данный момент «Арсенал» лидирует в турнирной таблице, набрав 33 очка в 14 матчах. Для того, чтобы выполнить «план Артеты», «канониры» могут потерять максимум девять очков в 24 поединках, оставшихся до завершения сезона в АПЛ.