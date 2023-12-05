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Англия
05 декабря 2023, 11:55 | Обновлено 05 декабря 2023, 12:31
794
0

Артета назвал, сколько очков хватит для чемпионства в АПЛ

Тренер Зинченко ставит перед своими подопечными амбициозные цели

05 декабря 2023, 11:55 | Обновлено 05 декабря 2023, 12:31
794
0
Артета назвал, сколько очков хватит для чемпионства в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета назвал количество очков, необходимое для гарантированного чемпионства в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Думаю, надо набрать 96-100, тогда вы выиграете лигу. Такая нужна подушка безопасности», — приводит слова наставника украинца Александра Зинченко сайт football.london.

Что ж, довольно амбициозные заявления. На данный момент «Арсенал» лидирует в турнирной таблице, набрав 33 очка в 14 матчах. Для того, чтобы выполнить «план Артеты», «канониры» могут потерять максимум девять очков в 24 поединках, оставшихся до завершения сезона в АПЛ.

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Микель Артета Арсенал Лондон Александр Зинченко чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Football London
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