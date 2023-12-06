Англия06 декабря 2023, 00:19 | Обновлено 06 декабря 2023, 00:21
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Юнайтед – Челси
Центральный поединок 15-го тура АПЛ
06 декабря 2023, 00:19 | Обновлено 06 декабря 2023, 00:21
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В среду, 6 декабря, состоится матч 15-го тура чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Юнайтед» и лондонским «Челси».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Олд Траффорд», стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени. Арбитр встречи – Крис Кавана из Манчестера.
В Украине матч будет транслироваться на платформе Setanta Sports.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Челси».
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