21-летний украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный вместе со своей женой Ангелиной опубликовали видео, как они вместе готовили свой дом к рождественским праздникам.

«Мы украшаем наш дом вместе», – написала жена Ильи в своем инстаграме.

Ранее «Забарный» вместе со своей женой Ангелиной опубликовали фотографии с «Киевской елкой», которая находится в Англии.

Отметим, что Илья Забарный в этом сезоне сыграл 14 матчей в АПЛ, во всех выходил в стартовом составе и играл без замен. В последних пяти матчах его команда набрала 10 очков.

ВИДЕО. В кругу семьи. Как Забарный с женой украшали дом к новому году