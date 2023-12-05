Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. В кругу семьи. Как Забарный с женой украшали дом к новому году
Англия
05 декабря 2023, 20:18 |
2786
0

ВИДЕО. В кругу семьи. Как Забарный с женой украшали дом к новому году

Пара готовится к рождественским праздникам

05 декабря 2023, 20:18 |
2786
0
ВИДЕО. В кругу семьи. Как Забарный с женой украшали дом к новому году
Instagram Забарного.

21-летний украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный вместе со своей женой Ангелиной опубликовали видео, как они вместе готовили свой дом к рождественским праздникам.

«Мы украшаем наш дом вместе», – написала жена Ильи в своем инстаграме.

Ранее «Забарный» вместе со своей женой Ангелиной опубликовали фотографии с «Киевской елкой», которая находится в Англии.

Отметим, что Илья Забарный в этом сезоне сыграл 14 матчей в АПЛ, во всех выходил в стартовом составе и играл без замен. В последних пяти матчах его команда набрала 10 очков.

ВИДЕО. В кругу семьи. Как Забарный с женой украшали дом к новому году

По теме:
«Может, это был самый легкий путь»: экс-жена Тотти – о разводе из-за измены
ФОТО. Теннисист с самым яркими именем в истории спорта женился
ФОТО. Мэдисон Киз показала своего жениха
Борнмут lifestyle Илья Забарный видео
Источник Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный журналист назвал причину улучшения в игре Михаила Мудрика в Челси
Футбол | 05 декабря 2023, 15:51 1
Известный журналист назвал причину улучшения в игре Михаила Мудрика в Челси
Известный журналист назвал причину улучшения в игре Михаила Мудрика в Челси

Бен Джейкобс рассказал, что Маурисио Почеттино общается с украинцем лицом к лицу

Лунин настроен покинуть Реал и найти клуб, где он будет первым номером
Футбол | 05 декабря 2023, 18:25 9
Лунин настроен покинуть Реал и найти клуб, где он будет первым номером
Лунин настроен покинуть Реал и найти клуб, где он будет первым номером

Об этом сообщил испанский журналист Хосе Феликс Диас

ВИДЕО. Аравийцы подарили Фьюри автомобиль, боксер пообещал уничтожить Усика
Бокс | 05.12.2023, 11:25
ВИДЕО. Аравийцы подарили Фьюри автомобиль, боксер пообещал уничтожить Усика
ВИДЕО. Аравийцы подарили Фьюри автомобиль, боксер пообещал уничтожить Усика
Конфликт с Месси и бонусы за ЧМ-2022. Скалони может покинуть Аргентину
Футбол | 05.12.2023, 21:16
Конфликт с Месси и бонусы за ЧМ-2022. Скалони может покинуть Аргентину
Конфликт с Месси и бонусы за ЧМ-2022. Скалони может покинуть Аргентину
Сколько получает Лунин? Названы игроки с наибольшими зарплатами в Ла Лиге
Футбол | 05.12.2023, 16:59
Сколько получает Лунин? Названы игроки с наибольшими зарплатами в Ла Лиге
Сколько получает Лунин? Названы игроки с наибольшими зарплатами в Ла Лиге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
04.12.2023, 07:00 12
Футбол
Лунин – в Реале, Милевский – в Динамо, Квасница – в Жироне?
Лунин – в Реале, Милевский – в Динамо, Квасница – в Жироне?
05.12.2023, 06:27
Другие виды
Сборная Украины попала во вторую корзину для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины попала во вторую корзину для жеребьевки Лиги наций В
03.12.2023, 16:45 2
Футбол
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
04.12.2023, 18:45 6
Футбол
Скандал в Румынии. Экс-тренер Динамо подрался с собственными футболистами
Скандал в Румынии. Экс-тренер Динамо подрался с собственными футболистами
04.12.2023, 12:36 1
Футбол
ФОТО. Три красотки. Свитолина, Цуренко и Костюк прогулялись по Монте-Карло
ФОТО. Три красотки. Свитолина, Цуренко и Костюк прогулялись по Монте-Карло
04.12.2023, 04:09 10
Теннис
ПОЧЕТТИНО: «Почему пенальти на Мудрике проверяли, а за руку – дали сразу?»
ПОЧЕТТИНО: «Почему пенальти на Мудрике проверяли, а за руку – дали сразу?»
03.12.2023, 23:10
Футбол
Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира
Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира
03.12.2023, 17:55 6
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем