ВИДЕО. В кругу семьи. Как Забарный с женой украшали дом к новому году
Пара готовится к рождественским праздникам
21-летний украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный вместе со своей женой Ангелиной опубликовали видео, как они вместе готовили свой дом к рождественским праздникам.
«Мы украшаем наш дом вместе», – написала жена Ильи в своем инстаграме.
Ранее «Забарный» вместе со своей женой Ангелиной опубликовали фотографии с «Киевской елкой», которая находится в Англии.
Отметим, что Илья Забарный в этом сезоне сыграл 14 матчей в АПЛ, во всех выходил в стартовом составе и играл без замен. В последних пяти матчах его команда набрала 10 очков.
ВИДЕО. В кругу семьи. Как Забарный с женой украшали дом к новому году
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