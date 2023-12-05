Барселона потеряла основного вратаря на 2-3 месяца

Основной голкипер «Барселоны» Марк Андре тер Штеген, который страдает от болей в пояснице, принял решение пойти на операцию. Травму спины он получил в стане сборной Германии.

По информации испанских СМИ, сроки восстановления 31-летнего немца – 2-3 месяца. Ранее уже сообщалось о том, что, в связи с длительным отсутствием тер Штегена, «Барселона» может подписать Давида Де Хеа, который остается свободным агентом.

В нынешнем сезоне на счету тер Штегена 15 пропущенных голов и 8 «сухих» матчей в 17 поединках за «Барселону» во всех турнирах.