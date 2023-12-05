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  4. Барселона потеряла основного вратаря на 2-3 месяца
Испания
05 декабря 2023, 18:24 |
432
0

Барселона потеряла основного вратаря на 2-3 месяца

Марк Андре тер Штеген перенесет операцию на спине

05 декабря 2023, 18:24 |
432
0
Барселона потеряла основного вратаря на 2-3 месяца
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Основной голкипер «Барселоны» Марк Андре тер Штеген, который страдает от болей в пояснице, принял решение пойти на операцию. Травму спины он получил в стане сборной Германии.

По информации испанских СМИ, сроки восстановления 31-летнего немца – 2-3 месяца. Ранее уже сообщалось о том, что, в связи с длительным отсутствием тер Штегена, «Барселона» может подписать Давида Де Хеа, который остается свободным агентом.

В нынешнем сезоне на счету тер Штегена 15 пропущенных голов и 8 «сухих» матчей в 17 поединках за «Барселону» во всех турнирах.

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Источник Twitter
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