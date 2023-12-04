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  4. Основному вратарю Барселоны может понадобиться операция
Испания
04 декабря 2023, 20:56 |
321
0

Основному вратарю Барселоны может понадобиться операция

Марка Андре тер Штегена беспокоит боль в пояснице

04 декабря 2023, 20:56 |
321
0
Основному вратарю Барселоны может понадобиться операция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Основного голкипера «Барселоны» Марка Андре тер Штегена беспокоит хроническая боль в пояснице. По информации испанских СМИ, врачи предлагают 31-летнему вратарю сборной Германии два варианта лечения.

Первый – сделать перерыв в физической активности на несколько недель. Однако тогда есть риск того, что боль может вернуться в будущем. Второй вариант – это операция. В таком случае голкипер будет вынужден пропустит от 4 до 6 недель.

В нынешнем сезоне на счету тер Штегена 15 пропущенных голов и 8 «сухих» матчей в 17 поединках за «Барселону» во всех турнирах.

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Источник AS
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