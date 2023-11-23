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Испания
23 ноября 2023, 23:40 | Обновлено 24 ноября 2023, 00:09
56
0

Вратарь Барселоны может пропустить матч Ла Лиги против Райо Вальекано

Марк-Андре тер Штеген покинул лагерь немецкой сборной из-за болей в спине.

23 ноября 2023, 23:40 | Обновлено 24 ноября 2023, 00:09
56
0
Вратарь Барселоны может пропустить матч Ла Лиги против Райо Вальекано
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может пропустит матч 14-го тура Ла Лиги против команды «Райо Вальекано».

Немецкий голкипер покинул лагерь сборной из-за болей в спине.

Окончательно решение об участии тер Штегена в игре будет принято 24 ноября. Если он не сможет сыграть, то его готов заменить Иньяки Пенья.

В «Барселоне» рассчитывают, что 31-летний тер Штеген поможет каталонской команде в матче 5-го тура ЛЧ с «Порту», который пройдет 28 ноября.

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Источник Sport.es
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