Испания23 ноября 2023, 23:40 | Обновлено 24 ноября 2023, 00:09
56
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Вратарь Барселоны может пропустить матч Ла Лиги против Райо Вальекано
Марк-Андре тер Штеген покинул лагерь немецкой сборной из-за болей в спине.
23 ноября 2023, 23:40 | Обновлено 24 ноября 2023, 00:09
56
0
Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может пропустит матч 14-го тура Ла Лиги против команды «Райо Вальекано».
Немецкий голкипер покинул лагерь сборной из-за болей в спине.
Окончательно решение об участии тер Штегена в игре будет принято 24 ноября. Если он не сможет сыграть, то его готов заменить Иньяки Пенья.
В «Барселоне» рассчитывают, что 31-летний тер Штеген поможет каталонской команде в матче 5-го тура ЛЧ с «Порту», который пройдет 28 ноября.
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