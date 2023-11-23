Вратарь Барселоны может пропустить матч Ла Лиги против Райо Вальекано

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может пропустит матч 14-го тура Ла Лиги против команды «Райо Вальекано».

Немецкий голкипер покинул лагерь сборной из-за болей в спине.

Окончательно решение об участии тер Штегена в игре будет принято 24 ноября. Если он не сможет сыграть, то его готов заменить Иньяки Пенья.

В «Барселоне» рассчитывают, что 31-летний тер Штеген поможет каталонской команде в матче 5-го тура ЛЧ с «Порту», который пройдет 28 ноября.