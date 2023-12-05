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Испания
05 декабря 2023, 14:21 |
1184
1

Давид Де Хеа может перейти в гранд испанского футбола

«Барселона» ищет замену травмированному Марку-Андре Тер Штегену

05 декабря 2023, 14:21 |
1184
1
Давид Де Хеа может перейти в гранд испанского футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Де Хеа

Каталонская «Барселона» рассматривает возможность трансфера испанского вратаря Давида Де Хеа, сообщает издание Fichajes.

Дело в том, что основного голкипера команды Марка-Андре Тер Штегена беспокоит боль в пояснице и ему может понадобиться операция, срок восстановления после которой составит 4-6 недель.

В последних матчах ворота «Барселоны» защищал Иньяки Пенья, но клуб рассматривает альтернативные варианты. Лучший из них - свободный агент Давде Де Хеа, которого можно подписать уже сейчас, а не ждать открытия зимнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что испанцем интересуется английский «Ньюкасл», основной вратарь которого выбыл до апреля 2024 года.

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Марк-Андре Тер Штеген Давид Де Хеа Барселона трансферы трансферы Ла Лиги свободный агент
Источник Fichajes.net
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SuperMario
Нафига идти в Барсу на месяц,если можно пойти в Ньюкасл и играть до конца сезона.
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