ПСЖ – Нант. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 декабря в 22:00 поединок 15-го тура Лиги 1
В субботу, 9 декабря, состоится матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся действующий чемпион страны «ПСЖ» и «Нант». Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
После 14 сыгранных туров в чемпионате Франции по футболу парижане занимают первую строчку с 33 очками, а «Нант» идет девятым с 18 баллами.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».
ПСЖ – Нант. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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