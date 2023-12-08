В субботу, 9 декабря, состоится матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся действующий чемпион страны «ПСЖ» и «Нант». Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс».

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Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

После 14 сыгранных туров в чемпионате Франции по футболу парижане занимают первую строчку с 33 очками, а «Нант» идет девятым с 18 баллами.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

ПСЖ – Нант. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ 1