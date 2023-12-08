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Чемпионат Франции
ПСЖ
09.12.2023 22:00 - : -
Нант
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
08 декабря 2023, 21:22 |
32
0

ПСЖ – Нант. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 декабря в 22:00 поединок 15-го тура Лиги 1

08 декабря 2023, 21:22 |
32
0
ПСЖ – Нант. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ – Нант

В субботу, 9 декабря, состоится матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся действующий чемпион страны «ПСЖ» и «Нант». Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

После 14 сыгранных туров в чемпионате Франции по футболу парижане занимают первую строчку с 33 очками, а «Нант» идет девятым с 18 баллами.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

ПСЖ – Нант. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ смотреть онлайн Нант
Источник Sport.ua
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