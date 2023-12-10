ПСЖ – Нант – 2:1. Восьмая победа подряд. Видео голов и обзор матча
Парижская команда не подпускает к себе конкурентов
В матче 15 тура чемпионата Франции ПСЖ принимал «Нант». К 83 минуте счет был 161, но форвард парижан Рандаль Коло Муани забил гол и принес своей команде победу, которая позволила близко не подпустить к вершине таблицы «Монако». Эта победа стала для ПСЖ восьмой подряд.
Лига 1. 15-й тур. 9 декабря
ПСЖ – Нант – 2:1
Голы: Барколя, 41, Коло-Муани, 83 – Мохамед, 55
ПСЖ: Тенас, Хакими, Маркиньос (Шкриньяр, 61), Данило Перейра, Эрнандес, Солер (Асенсио, 79), Угарте (Заир-Эмери, 60), Витинья (Дембеле, 67), Ли Кан Ин, Барколя (Коло-Муани) , 79), Мбаппе.
События матча
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