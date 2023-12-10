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Чемпионат Франции
ПСЖ
09.12.2023 22:00 – FT 2 : 1
Нант
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Франция
10 декабря 2023, 05:16 | Обновлено 10 декабря 2023, 05:29
35
0

ПСЖ – Нант – 2:1. Восьмая победа подряд. Видео голов и обзор матча

Парижская команда не подпускает к себе конкурентов

10 декабря 2023, 05:16 | Обновлено 10 декабря 2023, 05:29
35
0
ПСЖ – Нант – 2:1. Восьмая победа подряд. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 15 тура чемпионата Франции ПСЖ принимал «Нант». К 83 минуте счет был 161, но форвард парижан Рандаль Коло Муани забил гол и принес своей команде победу, которая позволила близко не подпустить к вершине таблицы «Монако». Эта победа стала для ПСЖ восьмой подряд.

Лига 1. 15-й тур. 9 декабря

ПСЖ – Нант – 2:1

Голы: Барколя, 41, Коло-Муани, 83 – Мохамед, 55

ПСЖ: Тенас, Хакими, Маркиньос (Шкриньяр, 61), Данило Перейра, Эрнандес, Солер (Асенсио, 79), Угарте (Заир-Эмери, 60), Витинья (Дембеле, 67), Ли Кан Ин, Барколя (Коло-Муани) , 79), Мбаппе.

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (ПСЖ).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Мостафа Мохамед (Нант).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (ПСЖ).
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Нант Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Килиан Мбаппе ПСЖ Рандаль Коло Муани Брэдли Баркола видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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