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Украина. Премьер лига
05 декабря 2023, 14:32 | Обновлено 05 декабря 2023, 14:44
163
0

Руслан Костышин ничего не знает об интересе Зари

Однако наставник готов рассматривать варианты

05 декабря 2023, 14:32 | Обновлено 05 декабря 2023, 14:44
163
0
Руслан Костышин ничего не знает об интересе Зари
ФК Колос. Руслан Костышин

Экс-наставник «Колоса» Руслан Костышин отреагировал на слухи относительно потенциального назначения в луганскую «Зарю». Накануне о таком варианте сообщил журналист Игорь Цыганык.

«Я сам не понимаю, откуда такая информация появилась. Цыганык? Возможно, он что-то знает. Но со мной еще никто не выходил на связь, не знаю. Переговоров с «Зарей» у меня не было.

Работать хочется, поэтому я рассмотрю любые варианты», – сказал Костышин.

Отметим, что сын Руслана Костышина – Денис вернулся из США в «Александрию».

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Источник Спорт-Экспресс Украина
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