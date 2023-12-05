Руслан Костышин ничего не знает об интересе Зари

Экс-наставник «Колоса» Руслан Костышин отреагировал на слухи относительно потенциального назначения в луганскую «Зарю». Накануне о таком варианте сообщил журналист Игорь Цыганык.

«Я сам не понимаю, откуда такая информация появилась. Цыганык? Возможно, он что-то знает. Но со мной еще никто не выходил на связь, не знаю. Переговоров с «Зарей» у меня не было.

Работать хочется, поэтому я рассмотрю любые варианты», – сказал Костышин.

Отметим, что сын Руслана Костышина – Денис вернулся из США в «Александрию».