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  4. Известный инсайдер назвал имя тренера, который может возглавить Зорю
Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 22:51 |
1821
4

Известный инсайдер назвал имя тренера, который может возглавить Зорю

Игорь Цыганык считает, что у Руслана Костышина есть шанс на работу в луганской команде

04 декабря 2023, 22:51 |
1821
4
Известный инсайдер назвал имя тренера, который может возглавить Зорю
СК Днепр-1. Руслан Костышин

Украинский тренер Руслан Костышин может возглавить луганскую «Зарю», сообщает футбольный журналист Игорь Цыганык.

Последним местом работы 46-летнего экс-тренера «Колоса» был казахский клуб «Аксу». Напомним, Руслан Костышин отдал ковалеской команде более 8 лет своей карьеры, будучи в клубе сначала футболистом, затем тренером, а затем и вице-президентом. Он прошел с командой путь из чемпионата области до квалификации еврокубков.

Сейчас «Зарю» временно возглавляет Юрий Коваль. Под его руководством луганская команда имеет 3 поражения и 1 ничью в 4 поединках.

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Руслан Костышин Игорь Цыганык Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига назначение тренера
Источник Циганик LIVE
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Комментарии 4
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dadlismit
Цыганык не известный инсайдер. Это известный жополиз Коломойского 
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+3
BekXan
Це смішно Костишин не витягне Зорю
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+1
NuTone
Відомий внсайдер
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+1
Gargantua
и Кривенцов, и Бартулович, и Коваль это хорошие тренеры.
надо иметь терпение
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0
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