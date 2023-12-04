Известный инсайдер назвал имя тренера, который может возглавить Зорю

Украинский тренер Руслан Костышин может возглавить луганскую «Зарю», сообщает футбольный журналист Игорь Цыганык.

Последним местом работы 46-летнего экс-тренера «Колоса» был казахский клуб «Аксу». Напомним, Руслан Костышин отдал ковалеской команде более 8 лет своей карьеры, будучи в клубе сначала футболистом, затем тренером, а затем и вице-президентом. Он прошел с командой путь из чемпионата области до квалификации еврокубков.

Сейчас «Зарю» временно возглавляет Юрий Коваль. Под его руководством луганская команда имеет 3 поражения и 1 ничью в 4 поединках.