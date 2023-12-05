Евгений ПАСТУХ: «Мог быть в Шахтере или Динамо, но остановился в Рухе»

Открытием текущего сезона в УПЛ смело можно назвать 19-летнего универсала «Руха» Евгения Пастуха, который отметился тремя забитыми мячами в 14 календарных матчах.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua Евгений Пастух рассказал, кто повлиял на его решение подписать многолетний контракт с львовским клубом:

– На юношеском уровне меня – воспитанника житомирского футбола можно было назвать неким футбольным пилигримом. Ведь приходилось учиться в футбольных школах донецкого «Шахтера», львовских «Карпат», киевского «Динамо». Кстати, когда был в «Карпатах», то там тренировался у Виталия Пономарева – моего нынешнего наставника в «Рухе». Упомянутые выше команды отличались своим стилем, что помогло мне разнообразить свой арсенал.

– Твоей последней юношеской командой было «Динамо», где ты занимался у Юрия Дмитрулина. По нашей информации, киевляне хотели тебя оставить, но ты выбрал другой путь.

– Именно из «Руха» было конкретное предложение о сотрудничестве, более того, я знал, что клубную команду (U-19) возглавляет Виталий Пономарев, которого хорошо знал по «Карпатам». Вот почему посоветовавшись со своим агентом и отцом, который всегда помогал делать правильный выбор, решил подписать соглашение с «Рухом» до 30 июня 2028 года. Считаю, что не прогадал.

– Когда Пономарев оказался у руля главной команды, вскоре состоялся твой дебют в Премьер-лиге.

– В конце концов, была возможность убедиться, что под опекой Виталия Юрьевича я прогрессирую.

– Какая твоя любимая позиция на футбольном поле?

– Считаю, что я никогда чужого места не занимал. В последних турах действовал на острие атаки и оформил «дубль» в матче с «Вересом», забил также «Черноморцу». Хотя играю впереди потому, что травмированы основные нападающие Юрий Климчук и Денис Теслюк. Ранее же преимущественно действовал на позиции центрального или атакующего полузащитника. Именно играть в средней зоне мне больше всего нравится.

– А с твоими 195 сантиметрами роста тебе впереди или в полузащите – комфортно?

– Грех жаловаться, стараюсь везде приносить «Руху» пользу. В конце концов, разве гренадерский рост препятствовал забивать или отдавать голевые передачи Златану Ибрагимовичу, или диктовать в средней зоне свои условия Полю Погба? Именно этими футболистами я больше всего восхищаюсь и стараюсь брать с них пример.

– Ты ожидал, что так быстро пробьешься в основной состав?

– Нет. Думал, что будет хорошо, когда стану игроком ротации. Но уверенности в своих силах добавлял замечательный микроклимат в команде, пригодилось и то, что в «Рухе» на ведущих ролях много моих ровесников, которые уже вместе не первый сезон.

– Не жалеешь, что закрепившись в основном составе не смог помочь «Руху» (U-19) в Юношеской лиге УЕФА, где он досрочно сошел с дистанции, уступив «Мидтьюлланду» из Дании?

– Нет, потому что это решение тренерского штаба. Конечно, обидно, что не преодолели датский барьер, но экзамены на международной арене никуда не денутся. Ведь еще в текущем сезоне «Рух» имеет неплохие шансы завоевать путевку в еврокубки.