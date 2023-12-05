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  4. Евгений ПАСТУХ: «Мог быть в Шахтере или Динамо, но остановился в Рухе»
Украина. Премьер лига
05 декабря 2023, 14:34 | Обновлено 05 декабря 2023, 14:46
611
2

Евгений ПАСТУХ: «Мог быть в Шахтере или Динамо, но остановился в Рухе»

Игрок львовян стал открытием сезона в УПЛ

05 декабря 2023, 14:34 | Обновлено 05 декабря 2023, 14:46
611
2
Евгений ПАСТУХ: «Мог быть в Шахтере или Динамо, но остановился в Рухе»
ФК Рух. Евгений Пастух

Открытием текущего сезона в УПЛ смело можно назвать 19-летнего универсала «Руха» Евгения Пастуха, который отметился тремя забитыми мячами в 14 календарных матчах.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua Евгений Пастух рассказал, кто повлиял на его решение подписать многолетний контракт с львовским клубом:

– На юношеском уровне меня – воспитанника житомирского футбола можно было назвать неким футбольным пилигримом. Ведь приходилось учиться в футбольных школах донецкого «Шахтера», львовских «Карпат», киевского «Динамо». Кстати, когда был в «Карпатах», то там тренировался у Виталия Пономарева – моего нынешнего наставника в «Рухе». Упомянутые выше команды отличались своим стилем, что помогло мне разнообразить свой арсенал.

– Твоей последней юношеской командой было «Динамо», где ты занимался у Юрия Дмитрулина. По нашей информации, киевляне хотели тебя оставить, но ты выбрал другой путь.
– Именно из «Руха» было конкретное предложение о сотрудничестве, более того, я знал, что клубную команду (U-19) возглавляет Виталий Пономарев, которого хорошо знал по «Карпатам». Вот почему посоветовавшись со своим агентом и отцом, который всегда помогал делать правильный выбор, решил подписать соглашение с «Рухом» до 30 июня 2028 года. Считаю, что не прогадал.

– Когда Пономарев оказался у руля главной команды, вскоре состоялся твой дебют в Премьер-лиге.
– В конце концов, была возможность убедиться, что под опекой Виталия Юрьевича я прогрессирую.

– Какая твоя любимая позиция на футбольном поле?
– Считаю, что я никогда чужого места не занимал. В последних турах действовал на острие атаки и оформил «дубль» в матче с «Вересом», забил также «Черноморцу». Хотя играю впереди потому, что травмированы основные нападающие Юрий Климчук и Денис Теслюк. Ранее же преимущественно действовал на позиции центрального или атакующего полузащитника. Именно играть в средней зоне мне больше всего нравится.

– А с твоими 195 сантиметрами роста тебе впереди или в полузащите – комфортно?
– Грех жаловаться, стараюсь везде приносить «Руху» пользу. В конце концов, разве гренадерский рост препятствовал забивать или отдавать голевые передачи Златану Ибрагимовичу, или диктовать в средней зоне свои условия Полю Погба? Именно этими футболистами я больше всего восхищаюсь и стараюсь брать с них пример.

– Ты ожидал, что так быстро пробьешься в основной состав?
– Нет. Думал, что будет хорошо, когда стану игроком ротации. Но уверенности в своих силах добавлял замечательный микроклимат в команде, пригодилось и то, что в «Рухе» на ведущих ролях много моих ровесников, которые уже вместе не первый сезон.

– Не жалеешь, что закрепившись в основном составе не смог помочь «Руху» (U-19) в Юношеской лиге УЕФА, где он досрочно сошел с дистанции, уступив «Мидтьюлланду» из Дании?
– Нет, потому что это решение тренерского штаба. Конечно, обидно, что не преодолели датский барьер, но экзамены на международной арене никуда не денутся. Ведь еще в текущем сезоне «Рух» имеет неплохие шансы завоевать путевку в еврокубки.

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Евгений Пастух (футболист) Рух Львов Шахтер Донецк Динамо Киев Виталий Пономарев Карпаты Львов Рух Львов U-19 инсайд
Источник Sport.ua
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Remark
Як в тому анекдоті: і пробують, на ніч беруть, і я роблю все просять... а заміж чогось не беруть)))
Був би він потрібен ДК, а тим паче ШД, то він би там був вже давно!
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ortomir
В дк або шахті він пас би задніх, а в Руху просто пастух
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