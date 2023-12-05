Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Александр ДОЛГОПОЛОВ: «У наших партнеров нет цели, чтобы мы победили»
Другие новости
05 декабря 2023, 09:45 |
443
1

Александр ДОЛГОПОЛОВ: «У наших партнеров нет цели, чтобы мы победили»

Бывший украинский теннисист рассказал, почему тяжело воевать с рф

05 декабря 2023, 09:45 |
443
1
Александр ДОЛГОПОЛОВ: «У наших партнеров нет цели, чтобы мы победили»
Twitter. Александр Долгополов

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов рассказал, что украинская армия испытывает острое разочарование от того, что им не хватает средств для борьбы с огромной российской военной машиной.

«К сожалению, у наших партнеров нет цели, чтобы мы победили. Всем очевидно, что мы получаем достаточно, чтобы держаться, но не побеждать. С нашей стороны на поле боя очевидно, что у нас недостаточно средств, чтобы закончить все это.

У нас в атакующем звене были автомобили Nissan Patrol, у которых вообще нет брони. В итоге они наехали на противотанковую мину. Машина взлетела в воздух и закрутилась, и им очень повезло, что они выжили, хотя один из наших парней потерял ногу. Это большая проблема – если в день боя русские выставляют 15 тяжелых бронемашин, то мы выставляем пять. У них преимущество в снарядах и в тяжелой броне. Поэтому все становится так сложно. Это просто математически невозможно. У них больше людей, у них больше почти всего», – сказал Долгополов.

Отметим, что Александр Долгополов после начала полномасштабной российской агрессии вернулся в Киев и вступил в ряды территориальной обороны, после чего активно занимался волонтерством. В настоящее время он проходит службу в Вооруженных Силах Украины.

По теме:
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 1030 оккупантов, 7 танков и 15 ББМ
ВИДЕО. Магучих призвала к бойкоту спортсменов из россии и беларуси
Отец многократной чемпионки Украины Ольги Бибик погиб на войне с россией
Александр Долгополов российско-украинская война
Источник Daily Mail
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда НБА предсказал триумф Бостона с украинцем Михайлюком
Баскетбол | 05 декабря 2023, 09:13 0
Легенда НБА предсказал триумф Бостона с украинцем Михайлюком
Легенда НБА предсказал триумф Бостона с украинцем Михайлюком

Чарльз Баркли выступил с «гарантированным» прогнозом

Дрогба только 4-й. Обнародован рейтинг лучших трансферов Челси в истории
Футбол | 04 декабря 2023, 13:15 4
Дрогба только 4-й. Обнародован рейтинг лучших трансферов Челси в истории
Дрогба только 4-й. Обнародован рейтинг лучших трансферов Челси в истории

Британский портал FourFourTwo выпустил свой очередной рейтинг

Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
Футбол | 04.12.2023, 18:45
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
Лондонская БК выставила коэффициент на победу Украины на Евро-2024
Скандал в Румынии. Экс-тренер Динамо подрался с собственными футболистами
Футбол | 04.12.2023, 12:36
Скандал в Румынии. Экс-тренер Динамо подрался с собственными футболистами
Скандал в Румынии. Экс-тренер Динамо подрался с собственными футболистами
Снигур удачно стартовала в Дубае, впервые обыграв Захарову
Теннис | 04.12.2023, 13:27
Снигур удачно стартовала в Дубае, впервые обыграв Захарову
Снигур удачно стартовала в Дубае, впервые обыграв Захарову
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олександр
А навіщо партнерам допомогати ? Зрозуміло рф знекровлена цією війною і далі не полізе .їх влаштовує що войга в Україні на багато років 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Семейный отдых. Свитолина проводит время с родителями в Монте-Карло
ФОТО. Семейный отдых. Свитолина проводит время с родителями в Монте-Карло
04.12.2023, 12:20
Теннис
Источник: Андрей Лунин продлил контракт с Реалом
Источник: Андрей Лунин продлил контракт с Реалом
04.12.2023, 19:08 43
Футбол
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
04.12.2023, 07:00 13
Футбол
ГВАРДИОЛА: «Даже арбитр, если бы играл за Сити, был бы разочарован»
ГВАРДИОЛА: «Даже арбитр, если бы играл за Сити, был бы разочарован»
03.12.2023, 22:06 5
Футбол
ФОТО. Три красотки. Свитолина, Цуренко и Костюк прогулялись по Монте-Карло
ФОТО. Три красотки. Свитолина, Цуренко и Костюк прогулялись по Монте-Карло
04.12.2023, 04:09 9
Теннис
Источник: Матч Минай – Динамо перенесен. Известна причина
Источник: Матч Минай – Динамо перенесен. Известна причина
03.12.2023, 14:49 21
Футбол
СЛОНКА: «600 км по ужасным дорогам, чтобы увидеть 1 минуту Минай – Динамо»
СЛОНКА: «600 км по ужасным дорогам, чтобы увидеть 1 минуту Минай – Динамо»
03.12.2023, 15:32 3
Футбол
ВИДЕО. В Динамо показали, что происходило перед матчем с Минаем
ВИДЕО. В Динамо показали, что происходило перед матчем с Минаем
04.12.2023, 14:06 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем