Александр ДОЛГОПОЛОВ: «У наших партнеров нет цели, чтобы мы победили»

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов рассказал, что украинская армия испытывает острое разочарование от того, что им не хватает средств для борьбы с огромной российской военной машиной.

«К сожалению, у наших партнеров нет цели, чтобы мы победили. Всем очевидно, что мы получаем достаточно, чтобы держаться, но не побеждать. С нашей стороны на поле боя очевидно, что у нас недостаточно средств, чтобы закончить все это.

У нас в атакующем звене были автомобили Nissan Patrol, у которых вообще нет брони. В итоге они наехали на противотанковую мину. Машина взлетела в воздух и закрутилась, и им очень повезло, что они выжили, хотя один из наших парней потерял ногу. Это большая проблема – если в день боя русские выставляют 15 тяжелых бронемашин, то мы выставляем пять. У них преимущество в снарядах и в тяжелой броне. Поэтому все становится так сложно. Это просто математически невозможно. У них больше людей, у них больше почти всего», – сказал Долгополов.

Отметим, что Александр Долгополов после начала полномасштабной российской агрессии вернулся в Киев и вступил в ряды территориальной обороны, после чего активно занимался волонтерством. В настоящее время он проходит службу в Вооруженных Силах Украины.