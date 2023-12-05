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Чемпионат Португалии
Спортинг Лиссабон
04.12.2023 22:15 – FT 3 : 1
Жил Висенте
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
05 декабря 2023, 02:58 | Обновлено 05 декабря 2023, 03:00
38
0

Обогнали команду Трубина. Спортинг обыграл Жил Висенте

В чемпионате Португалии сменился лидер

05 декабря 2023, 02:58 | Обновлено 05 декабря 2023, 03:00
38
0
Обогнали команду Трубина. Спортинг обыграл Жил Висенте
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 12 тура чемпионата Португалии. В нем лиссабонский «Спортинг» дома переиграл «Жил Висенте». Эта победа позволила лиссабонцам обойти в турнирной таблице «Бенфику», сыгравшую свой матч вничью (Анатолий Трубин не пропустил, но партнеры не сумели забить), и единолично возглавить турнирную таблицу.

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Чемпионат Португалии. 12 тур

Спортинг – Жил Висенте – 3:1

Голы: Тиба, 43, аг, Дьекереш, 62, 56 – Рубен Фернандеш, 34

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
43’
ГОЛ ! Автогол забил Педру Тиба (Жил Висенте).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Фернандеш (Жил Висенте).
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Спортинг Лиссабон Жил Висенте Бенфика Анатолий Трубин чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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