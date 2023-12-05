Обогнали команду Трубина. Спортинг обыграл Жил Висенте

Состоялся матч 12 тура чемпионата Португалии. В нем лиссабонский «Спортинг» дома переиграл «Жил Висенте». Эта победа позволила лиссабонцам обойти в турнирной таблице «Бенфику», сыгравшую свой матч вничью (Анатолий Трубин не пропустил, но партнеры не сумели забить), и единолично возглавить турнирную таблицу.

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Чемпионат Португалии. 12 тур

Спортинг – Жил Висенте – 3:1

Голы: Тиба, 43, аг, Дьекереш, 62, 56 – Рубен Фернандеш, 34