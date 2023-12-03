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Чемпионат Португалии
Морейренсе
03.12.2023 20:00 – FT 0 : 0
Бенфика
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Португалия
03 декабря 2023, 22:10 | Обновлено 03 декабря 2023, 22:12
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Трубин не пропустил. Бенфика не сумела обыграть Морейренсе

Орлы набрали 29 очков, опередив Спортинг и Порту, у которых по 28 баллов

03 декабря 2023, 22:10 | Обновлено 03 декабря 2023, 22:12
195
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Трубин не пропустил. Бенфика не сумела обыграть Морейренсе
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин принял участие в очередном матче «Бенфики» в 12-м туре чемпионата Португалии.

«Орлы» не сумели выиграть гостевой матч у команды «Морейренсе» (0:0).

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Анатолий Трубин отыграл на поле весь матч за гостей и сохранил свои ворота сухими. Однако в нападении орлы не сумели реализовать ни один момент.

Бенфика набрала 29 очков и опередила Спортинг и Порту, у которых по 28 баллов.

Чемпионат Португалии

12-й тур, 3 декабря

Морейренсе Бенфика – 0:0

Турнирная таблица

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чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Бенфика Морейренсе
Источник Sport.ua
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