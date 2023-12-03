Трубин не пропустил. Бенфика не сумела обыграть Морейренсе
Орлы набрали 29 очков, опередив Спортинг и Порту, у которых по 28 баллов
Украинский голкипер Анатолий Трубин принял участие в очередном матче «Бенфики» в 12-м туре чемпионата Португалии.
«Орлы» не сумели выиграть гостевой матч у команды «Морейренсе» (0:0).
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Анатолий Трубин отыграл на поле весь матч за гостей и сохранил свои ворота сухими. Однако в нападении орлы не сумели реализовать ни один момент.
Бенфика набрала 29 очков и опередила Спортинг и Порту, у которых по 28 баллов.
Чемпионат Португалии
12-й тур, 3 декабря
Морейренсе – Бенфика – 0:0
Турнирная таблица
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