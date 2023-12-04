03.12.2023 20:00 – FT 0 : 0
Португалия04 декабря 2023, 01:30 |
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Морейренсе – Бенфика – 0:0. Clean sheet Трубина. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Португалии
04 декабря 2023, 01:30 |
96
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3 декабря состоялся матч 12-го тура чемпионата Португалии между командами «Морейренсе» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 0:0.
Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут и отстоял на ноль.
За встречу Трубин совершил 3 сейва.
Чемпионат Португалии. 12-й тур, 3 декабря
Морейренсе – Бенфика – 0:0
Видеообзор матча:
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