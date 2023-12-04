3 декабря состоялся матч 12-го тура чемпионата Португалии между командами «Морейренсе» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 0:0.

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут и отстоял на ноль.

За встречу Трубин совершил 3 сейва.

Чемпионат Португалии. 12-й тур, 3 декабря

Морейренсе – Бенфика – 0:0

Видеообзор матча: