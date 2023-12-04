Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Морейренсе – Бенфика – 0:0. Clean sheet Трубина. Видеообзор матча
Чемпионат Португалии
Морейренсе
03.12.2023 20:00 – FT 0 : 0
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
04 декабря 2023, 01:30 |
96
0

Морейренсе – Бенфика – 0:0. Clean sheet Трубина. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Португалии

04 декабря 2023, 01:30 |
96
0
Морейренсе – Бенфика – 0:0. Clean sheet Трубина. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

3 декабря состоялся матч 12-го тура чемпионата Португалии между командами «Морейренсе» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 0:0.

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут и отстоял на ноль.

За встречу Трубин совершил 3 сейва.

Чемпионат Португалии. 12-й тур, 3 декабря

Морейренсе Бенфика – 0:0

Видеообзор матча:

По теме:
ВИДЕО. Вильярреал забил Севилье на 90+5, но рефери отменил гол. Почему?
Ниже, чем у визави. Названа оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии
Без «комментария Артеты». Гвардиола отреагировал на казусное решение Хупера
Морейренсе Бенфика Анатолий Трубин видео голов и обзор чемпионат Португалии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Матч Минай – Динамо перенесен. Известна причина
Футбол | 03 декабря 2023, 14:49 21
Источник: Матч Минай – Динамо перенесен. Известна причина
Источник: Матч Минай – Динамо перенесен. Известна причина

В этом году этот матч мы уже не увидим

СЛОНКА: «600 км по ужасным дорогам, чтобы увидеть 1 минуту Минай – Динамо»
Футбол | 03 декабря 2023, 15:32 2
СЛОНКА: «600 км по ужасным дорогам, чтобы увидеть 1 минуту Минай – Динамо»
СЛОНКА: «600 км по ужасным дорогам, чтобы увидеть 1 минуту Минай – Динамо»

Польский журналист приехал на матч УПЛ в Минай, но так и не сумел посмотреть игру

Российская теннисистка: «Завершаю этот сезон с победой. Слава Украине»
Теннис | 03.12.2023, 11:35
Российская теннисистка: «Завершаю этот сезон с победой. Слава Украине»
Российская теннисистка: «Завершаю этот сезон с победой. Слава Украине»
В Ювентусе считают, что для покупки Судакова хватит 10-15 млн евро – СМИ
Футбол | 03.12.2023, 21:53
В Ювентусе считают, что для покупки Судакова хватит 10-15 млн евро – СМИ
В Ювентусе считают, что для покупки Судакова хватит 10-15 млн евро – СМИ
Наполи – Интер – 0:3. Вернулись в лидеры. Видео голов и обзор матча
Футбол | 04.12.2023, 00:32
Наполи – Интер – 0:3. Вернулись в лидеры. Видео голов и обзор матча
Наполи – Интер – 0:3. Вернулись в лидеры. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Минай – Динамо не доигран, игра перенесена
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Минай – Динамо не доигран, игра перенесена
03.12.2023, 14:58 313
Футбол
Дмитренко снялась с гонки преследования на КМ в Эстерсунде. Что случилось?
Дмитренко снялась с гонки преследования на КМ в Эстерсунде. Что случилось?
02.12.2023, 14:52 4
Биатлон
ВИДЕО. Украинский боксер победил двоюродного брата Тайсона Фьюри
ВИДЕО. Украинский боксер победил двоюродного брата Тайсона Фьюри
02.12.2023, 13:13 2
Бокс
ФОТО. Лицо Спаллетти после того, как Италии выпала Испания и Хорватия
ФОТО. Лицо Спаллетти после того, как Италии выпала Испания и Хорватия
02.12.2023, 20:36 16
Футбол
У кого 8.2? Названы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Ла Лиги
У кого 8.2? Названы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Ла Лиги
02.12.2023, 17:42 2
Футбол
Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира
Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира
03.12.2023, 17:55 5
Другие виды
ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа
ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа
02.12.2023, 16:46 3
Футбол
Жирона – Валенсия – 2:1. Довбик забил с офсайда, дубль Стуани. Видео голов
Жирона – Валенсия – 2:1. Довбик забил с офсайда, дубль Стуани. Видео голов
02.12.2023, 17:16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем