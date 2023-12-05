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Франция
05 декабря 2023, 02:30 | Обновлено 05 декабря 2023, 02:31
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0

Лига 1. Победы Монако, Лилля и Марселя

Состоялись поединки 14 тура чемпионата Франции

05 декабря 2023, 02:30 | Обновлено 05 декабря 2023, 02:31
22
0
Лига 1. Победы Монако, Лилля и Марселя
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись поединки 14 тура чемпионата Франции. Среди других стоит отметить победу ПСЖ в меньшинстве после удаления Доннаруммы (2:0), а также виктории «Монако», «Лилля» и «Марселя».

Чемпионат Франции. 14 тур

«Брест» – «Клермон» -– 3:0

Голы: дель Кастильйо, 20, 51, Лаге, 34,

«Монако» – « Монпелье» – 2:0

Голы: Минамино, 9, Бен-Йеддер, 90+2

«Тулуза» – «Лорьян» – 1:1

Голы: Даллінга, 72 – Дьенг, 90+1

«Ліилль» – «Мец» – 2:0

Голы: Языджы, 45+2, Девид, 45+6, пен

«Марсель» – «Ренн» – 2:0

Голы: Обамеянг, 8, пен, Унаи, 65

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Ромен дель Кастильо (Брест).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Перейра Лаге (Брест).
20’
ГОЛ ! С пенальти забил Ромен дель Кастильо (Брест).
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Источник Sport.ua
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