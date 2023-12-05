Гавр – ПСЖ – 0:2. Удаление Доннаруммы в начале матча. Видео голов и обзор
Парижская команда одержала победу, почти всю игру играя в меньшинстве
В матче 14 тура чемпионата Франции по футболу «Гавр» принимал ПСЖ. Гости практически всю игру играли в меньшинстве, поскольку на 10 минуте красную карточку получил их вратарь Джанлуиджи Доннарумма.
Это обстоятельство не помешало парижанам выиграть со счетом 2:0, голы забили Мбаппе и Витинья.
Лига 1. 14-й тур
Гавр – ПСЖ – 0:2
Голы: Мбаппе 23, Витинья 89
ПСЖ: Доннарумма, Солер (Эрнандес 74), Мукиэле (Шкриньяр 74), Перейра, Хакими, Ли Кан Ин, Руис (Угарте 8), Витинья, Барколя (Тенас 12), Дембеле (Коло Муани 74), Мбаппе
Удаление: Доннарумма 10 (ПСЖ)
События матча
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