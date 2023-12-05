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Чемпионат Франции
Гавр
03.12.2023 14:00 – FT 0 : 2
ПСЖ
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Франция
05 декабря 2023, 01:40 | Обновлено 05 декабря 2023, 01:48
21
0

Гавр – ПСЖ – 0:2. Удаление Доннаруммы в начале матча. Видео голов и обзор

Парижская команда одержала победу, почти всю игру играя в меньшинстве

05 декабря 2023, 01:40 | Обновлено 05 декабря 2023, 01:48
21
0
Гавр – ПСЖ – 0:2. Удаление Доннаруммы в начале матча. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 14 тура чемпионата Франции по футболу «Гавр» принимал ПСЖ. Гости практически всю игру играли в меньшинстве, поскольку на 10 минуте красную карточку получил их вратарь Джанлуиджи Доннарумма.

Это обстоятельство не помешало парижанам выиграть со счетом 2:0, голы забили Мбаппе и Витинья.

Лига 1. 14-й тур

Гавр – ПСЖ – 0:2

Голы: Мбаппе 23, Витинья 89

ПСЖ: Доннарумма, Солер (Эрнандес 74), Мукиэле (Шкриньяр 74), Перейра, Хакими, Ли Кан Ин, Руис (Угарте 8), Витинья, Барколя (Тенас 12), Дембеле (Коло Муани 74), Мбаппе

Удаление: Доннарумма 10 (ПСЖ)

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Феррейра (ПСЖ).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
10’
Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ) получает красную карточку.
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Лига 1 (Франция) Гавр чемпионат Франции по футболу Джанлуиджи Доннарумма Килиан Мбаппе ПСЖ Витинья (ПСЖ) видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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