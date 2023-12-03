Лига 1. ПСЖ обыграл Гавр, играя в меньшинстве с 10-й минуты

«ПСЖ» в матче 14-го тура французской Лиги 1 на выезде обыграл «Гавр» со счетом 2:0. Команда Луиса Энрике с десятой минуты играла в меньшинстве после удаления голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

Лига 1. 14-й тур

Гавр – ПСЖ – 0:2

Голы: Мбаппе 23, Витинья 89

«ПСЖ»: Доннарумма, Солер (Эрнандес 74), Мукиэле (Шкриньяр 74), Перейра, Хакими, Ли Кан Ын, Руис (Угарте 8), Витинья, Барколя (Тенас 12), Дембеле (Коло Муани 74), Мбаппе

Удаление: Доннарумма 10 (ПСЖ)

«ПСЖ» благодаря этой победе набрал 33 очка и укрепил свое лидерство в турнирной таблице Лиги 1. «Гавр» идет девятым с 16 баллами.