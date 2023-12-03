Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига 1. ПСЖ обыграл Гавр, играя в меньшинстве с 10-й минуты
Чемпионат Франции
Гавр
03.12.2023 14:00 – FT 0 : 2
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
03 декабря 2023, 16:21 |
209
0

Лига 1. ПСЖ обыграл Гавр, играя в меньшинстве с 10-й минуты

Джанлуиджи Доннарумма очень рано получил красную карточку

03 декабря 2023, 16:21 |
209
0
Лига 1. ПСЖ обыграл Гавр, играя в меньшинстве с 10-й минуты
ФК ПСЖ

«ПСЖ» в матче 14-го тура французской Лиги 1 на выезде обыграл «Гавр» со счетом 2:0. Команда Луиса Энрике с десятой минуты играла в меньшинстве после удаления голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

Лига 1. 14-й тур

Гавр – ПСЖ – 0:2
Голы: Мбаппе 23, Витинья 89

«ПСЖ»: Доннарумма, Солер (Эрнандес 74), Мукиэле (Шкриньяр 74), Перейра, Хакими, Ли Кан Ын, Руис (Угарте 8), Витинья, Барколя (Тенас 12), Дембеле (Коло Муани 74), Мбаппе

Удаление: Доннарумма 10 (ПСЖ)

«ПСЖ» благодаря этой победе набрал 33 очка и укрепил свое лидерство в турнирной таблице Лиги 1. «Гавр» идет девятым с 16 баллами.

По теме:
Лига 1. Ланс и Лион забили пять мячей, Нант победил Ниццу
Последний шанс. Реал в январе сделает окончательное предложение для Мбаппе
Лион после увольнения тренера назначил нового спортивного директора
ПСЖ Гавр Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Джанлуиджи Доннарумма Килиан Мбаппе Витинья (ПСЖ)
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона – Валенсия – 2:1. Довбик забил с офсайда, дубль Стуани. Видео голов
Футбол | 02 декабря 2023, 17:16 0
Жирона – Валенсия – 2:1. Довбик забил с офсайда, дубль Стуани. Видео голов
Жирона – Валенсия – 2:1. Довбик забил с офсайда, дубль Стуани. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 15-го тура Ла Лиги

Сборная Украины попала во вторую корзину для жеребьевки Лиги наций В
Футбол | 03 декабря 2023, 16:45 0
Сборная Украины попала во вторую корзину для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины попала во вторую корзину для жеребьевки Лиги наций В

Жеребьевка Лиги наций пройдет 8 февраля в Париже

Шахтер – Металлист 1925. Зубков и Матвиенко выйдут в основе
Футбол | 03.12.2023, 16:03
Шахтер – Металлист 1925. Зубков и Матвиенко выйдут в основе
Шахтер – Металлист 1925. Зубков и Матвиенко выйдут в основе
Ассист и результативная ошибка. Какую оценку получил Зинченко за матч АПЛ?
Футбол | 02.12.2023, 19:41
Ассист и результативная ошибка. Какую оценку получил Зинченко за матч АПЛ?
Ассист и результативная ошибка. Какую оценку получил Зинченко за матч АПЛ?
Тренер Жироны: «Мы не боремся за чемпионство. Мы не на том уровне»
Футбол | 02.12.2023, 21:42
Тренер Жироны: «Мы не боремся за чемпионство. Мы не на том уровне»
Тренер Жироны: «Мы не боремся за чемпионство. Мы не на том уровне»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пора уходить из Реала? Победитель ЛЕ 2020/21 готовит предложение по Лунину
Пора уходить из Реала? Победитель ЛЕ 2020/21 готовит предложение по Лунину
02.12.2023, 15:21 4
Футбол
ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны
ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны
02.12.2023, 20:19 16
Футбол
ВИДЕО. Английские комментаторы расхвалили Ярмолюка после невероятного финта
ВИДЕО. Английские комментаторы расхвалили Ярмолюка после невероятного финта
03.12.2023, 07:40 12
Футбол
Жеребьевка Евро-2024. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка Евро-2024. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
02.12.2023, 19:50 73
Футбол
ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа
ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа
02.12.2023, 16:46 3
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Израиль обогнал и оторвался от Украины
Таблица коэффициентов УЕФА. Израиль обогнал и оторвался от Украины
01.12.2023, 16:00 29
Футбол
ВИДЕО. Артем Довбик и Виктор Цыганков наливают себе пиво
ВИДЕО. Артем Довбик и Виктор Цыганков наливают себе пиво
01.12.2023, 17:37 17
Футбол
Роналду озадачен. Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср в битве лидеров
Роналду озадачен. Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср в битве лидеров
01.12.2023, 22:23 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем