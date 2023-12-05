24-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин поздравил 20-летнею звездную королевского клуба Джуда Беллингема с получением награды Golden Boy 2023.

4 декабря Джуд Беллингем прибыл в Турин, где местное издание Tuttosport вручило ему награду Golden Boy 2023 как лучшему молодому футболисту года в мире. Эту награду он де-факто завоевал еще 17 ноября.

«Лучший, мой друг», – написал Андрей в своем Instagram.

4 декабря появилась информация, что контракт Лунина с мадридским «Реалом» заканчивается не по завершению сезона 2023/24, а длится до лета 2025 года.

ФОТО. Лунин поздравил Беллингема с получением награды Golden Boy 2023