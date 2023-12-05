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  4. Лунин поздравил Беллингема с получением награды Golden Boy 2023
Испания
05 декабря 2023, 00:29 |
286
0

Лунин поздравил Беллингема с получением награды Golden Boy 2023

Украинский голкипер выставил фото Джуда в своем Instagram

05 декабря 2023, 00:29 |
286
0
Лунин поздравил Беллингема с получением награды Golden Boy 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин и Джуд Беллингем

24-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин поздравил 20-летнею звездную королевского клуба Джуда Беллингема с получением награды Golden Boy 2023.

4 декабря Джуд Беллингем прибыл в Турин, где местное издание Tuttosport вручило ему награду Golden Boy 2023 как лучшему молодому футболисту года в мире. Эту награду он де-факто завоевал еще 17 ноября.

«Лучший, мой друг», – написал Андрей в своем Instagram.

4 декабря появилась информация, что контракт Лунина с мадридским «Реалом» заканчивается не по завершению сезона 2023/24, а длится до лета 2025 года.

ФОТО. Лунин поздравил Беллингема с получением награды Golden Boy 2023

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Андрей Лунин lifestyle Джуд Беллингем Golden Boy Реал Мадрид
Источник Sport.ua
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