ФОТО. Беллингему вручили приз Golden Boy-2023
Хавбек «Реала» получил свою награду
Сегодня, 4 декабря Джуд Беллингем прибыл в Турин, где местное издание Tuttosport вручило ему награду Golden Boy 2023 как лучшему молодому футболисту года в мире. Эту награду он де-факто завоевал еще 17 ноября.
Мадридский «Реал» у себя в соцсетях опубликовал фото Джуда Беллингема с призом и написал «Наш Golden Boy со своими трофеями».
Премия Golden Boy вручается с 2003 года. Беллингем стал первым игроком «Реала», который завоевал эту награду.
В нынешнем сезоне на счету Беллингема 15 голов и 4 ассистов в 17 матчах во всех турнирах.
🏆 ¡Nuestro #GoldenBoy y sus trofeos!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 4, 2023
🥇 @BellinghamJude pic.twitter.com/sa4cJ4Bh1c
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