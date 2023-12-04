ФОТО. Беллингему вручили приз Golden Boy-2023

Сегодня, 4 декабря Джуд Беллингем прибыл в Турин, где местное издание Tuttosport вручило ему награду Golden Boy 2023 как лучшему молодому футболисту года в мире. Эту награду он де-факто завоевал еще 17 ноября.

Мадридский «Реал» у себя в соцсетях опубликовал фото Джуда Беллингема с призом и написал «Наш Golden Boy со своими трофеями».

Премия Golden Boy вручается с 2003 года. Беллингем стал первым игроком «Реала», который завоевал эту награду.

В нынешнем сезоне на счету Беллингема 15 голов и 4 ассистов в 17 матчах во всех турнирах.