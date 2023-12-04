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  4. ФОТО. Беллингему вручили приз Golden Boy-2023
Испания
04 декабря 2023, 23:19 |
293
0

ФОТО. Беллингему вручили приз Golden Boy-2023

Хавбек «Реала» получил свою награду

04 декабря 2023, 23:19 |
293
0
ФОТО. Беллингему вручили приз Golden Boy-2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Сегодня, 4 декабря Джуд Беллингем прибыл в Турин, где местное издание Tuttosport вручило ему награду Golden Boy 2023 как лучшему молодому футболисту года в мире. Эту награду он де-факто завоевал еще 17 ноября.

Мадридский «Реал» у себя в соцсетях опубликовал фото Джуда Беллингема с призом и написал «Наш Golden Boy со своими трофеями».

Премия Golden Boy вручается с 2003 года. Беллингем стал первым игроком «Реала», который завоевал эту награду.

В нынешнем сезоне на счету Беллингема 15 голов и 4 ассистов в 17 матчах во всех турнирах.

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Джуд Беллингем Реал Мадрид фото Golden Boy
Источник Sport.ua
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