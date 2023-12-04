Коринтианс попытается выкупить Майкона у Шахтера
Бразильский клуб заинтересован в том, чтобы хавбек остался в его рядах на полноценной основе
Бразильский «Коринтианс» собирается в ближайшее время провести переговоры с «Шахтером» о полноценном выкупе контракта полузащитника Майкона.
Футболист выступает за «тимау» на правах аренды, срок которой истекает 31 декабря и не предусматривает опции выкупа.
В «Коринтиансе» хотели бы, чтобы Майкон остался в их клубе в дальнейшем, а сам футболист не собирается возвращаться в Украину.
«Мы начали разговор с «Коринтиансом», и есть заинтересованность обеих сторон, чтобы футболист остался, но нам нужно дождаться официального предложения от клуба» , - заявил агент хавбека Марсело Войнович.
Контракт Майкона с «Шахтером» рассчитан до 31 декабря 2025 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.
В бразильской Серии А-2023 хавбек сыграл 32 матча, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.
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