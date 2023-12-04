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  4. Коринтианс попытается выкупить Майкона у Шахтера
Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 20:41 |
292
0

Коринтианс попытается выкупить Майкона у Шахтера

Бразильский клуб заинтересован в том, чтобы хавбек остался в его рядах на полноценной основе

04 декабря 2023, 20:41 |
292
0
Коринтианс попытается выкупить Майкона у Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон

Бразильский «Коринтианс» собирается в ближайшее время провести переговоры с «Шахтером» о полноценном выкупе контракта полузащитника Майкона.

Футболист выступает за «тимау» на правах аренды, срок которой истекает 31 декабря и не предусматривает опции выкупа.

В «Коринтиансе» хотели бы, чтобы Майкон остался в их клубе в дальнейшем, а сам футболист не собирается возвращаться в Украину.

«Мы начали разговор с «Коринтиансом», и есть заинтересованность обеих сторон, чтобы футболист остался, но нам нужно дождаться официального предложения от клуба» , - заявил агент хавбека Марсело Войнович.

Контракт Майкона с «Шахтером» рассчитан до 31 декабря 2025 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.

В бразильской Серии А-2023 хавбек сыграл 32 матча, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.

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Источник Itatiaia - A Radio de Minas
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