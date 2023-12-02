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  4. Источник: полузащитник Шахтера не хочет возвращаться в Украину
Украина. Премьер лига
02 декабря 2023, 12:34 |
764
0

Источник: полузащитник Шахтера не хочет возвращаться в Украину

Майкон желает остаться в «Коринтиансе»

02 декабря 2023, 12:34 |
764
0
Источник: полузащитник Шахтера не хочет возвращаться в Украину
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник бразильского «Коринтианса» Майкон, права на которого до сих пор принадлежат донецкому «Шахтеру», не хочет возвращаться в Украину, пока не закончится война, сообщает издание Globo.

26-летний футболист уже предупредил руководство «горняков» о своем желании остаться в «Коринтиансе». Его годовая аренда, за которую бразильцы заплатили 500 тысяч евро, заканчивается в конце декабря этого года. «Шахтер» не позволит Майкону покинуть клуб без денежной компенсации.

Сложность ситуации добавляет то, что недавно в «Коринтиансе» прошли выборы нового президента, который приступит к исполнению обязанностей только 2 января 2024 года.

В этом сезоне Майкон провел 57 матчей за «Коринтианс», отметившись 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

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Майкон Коринтианс Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ чемпионат Бразилии по футболу
Источник Globo Esporte
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Sub Zero
Не хочет в северную корею, лучше в сомали.
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