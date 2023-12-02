Источник: полузащитник Шахтера не хочет возвращаться в Украину

Полузащитник бразильского «Коринтианса» Майкон, права на которого до сих пор принадлежат донецкому «Шахтеру», не хочет возвращаться в Украину, пока не закончится война, сообщает издание Globo.

26-летний футболист уже предупредил руководство «горняков» о своем желании остаться в «Коринтиансе». Его годовая аренда, за которую бразильцы заплатили 500 тысяч евро, заканчивается в конце декабря этого года. «Шахтер» не позволит Майкону покинуть клуб без денежной компенсации.

Сложность ситуации добавляет то, что недавно в «Коринтиансе» прошли выборы нового президента, который приступит к исполнению обязанностей только 2 января 2024 года.

В этом сезоне Майкон провел 57 матчей за «Коринтианс», отметившись 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.