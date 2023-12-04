Смена лидера, отмена матча Динамо и черная полоса Черноморца

Вторая половина сезона УПЛ началась, как и первая, с сигналов воздушной тревоги. Из-за рашистской угрозы с воздуха не был доигран поединок «Минай» – «Динамо». Лидер чемпионата «Днепр-1» неожиданно проиграл «Ворскле» и уступил свое место «Кривбассу». «Шахтер», без особых проблем одолев «Металлист-1925», снова является лидером пелотона по потерянным очкам.

Спасение тура

Практически ничего не предвещало неприятностей для «Полесья» в домашнем поединке против «Вереса». Подопечные Юрия Калитвинцева в середине второго тайма «размочили» счет усилиями Кушниренко, и в оставшееся до финального свистка время играли на удержание счета. Почти удержали. Но, как известно, почти не считается. На пятой минуте, добавленной к основному времени второго тайма, гости отыгрались: Жулио Сезар хорошо подал со штрафного, а Шестаков точно пробил головой.

Нули тура

В прямом и переносном значении. «Колос» и «Оболонь» запомнились в очном поединке скорее бестолковой беготней, нежели опасными моментами и креативом. А еще запомнились грубостью: на две команды – девять «горчичников». Единственная радость для оппонентов – заработали по одному очку. Хотя вряд ли заслужили.

А вот нулевая ничья «Зари» и «Руха» получилась более содержательной. Там была не только борьба и беготня, но и моменты. И скорости. Может, из-за холода и промерзшего газона, но тем не менее. Хотя по факту – все равно нули.

Камбэк тура

«Александрия», как и в поединке первого круга, оказалась сложным соперником для «Кривбасса». Гости первыми открыли счет, да и весь первый тайм прошел под их «дудку». Но во второй половине встречи команда Юрия Вернидуба преобразилась. И в концовке игры сумела не только восстановить статус-кво, но и вырвать победу. Оба мяча на счету легионеров – По и Бизимана.

Неожиданность тура

«Днепр-1» мощно завершил первый круг: на первом месте, одолев в очном противостоянии почти всех главных конкурентов. Но второй круг для команды Максимова начался неудачно: она дома уступила «Ворскле».

Хотя дебют поединка – за хозяевами: Леднев очень быстро распечатал ворота Исенко. Но на этом днепряне успокоились. И были наказаны. «Ворскла» еще до перерыва забила два мяча (Челядин и Фелипе), а после перерыва успешно играла в свою любимую игру – «и сам не гам, и другому не дам».

«Не так» тура

После матча с «Ворсклой» главному тренеру «Днепра-1» Юрию Максимову не удалось скрыть своего разочарования результатом: «Что-то пошло не так. Не понял ребят, что произошло… Они давали защитникам держать мяч, начинать атаки, а сами опустились и дали шансы сопернику контролировать мяч. Игроки «Ворсклы» почувствовали, что могут играть, и уже игра перевернулась в другую сторону».

Перенос тура

ФК Динамо

Футболисты «Миная» и «Динамо» сыграли чуть больше минуты. Из-за воздушной тревоги поединок был прерван. После длительной первой тревоги последовала вторая. Так как стадион «Миная» не оснащен искусственным освещением, делегат матча после совещания с представителями команд принял решение не продолжать игру. Поединок перенесен на позже. Скорее всего, матч состоится уже в следующем году.

Серии тура

«Черноморец» проиграл уже четвертый раз кряду – в этот раз подопечные Романа Григорчука уступили ЛНЗ. Одесская команда, так уверенно и симпатично выглядевшая в начале чемпионата, сейчас похожа на свою тень. А вот черкасская команда после неудачного старта не проигрывает уже пять матчей подряд. И уже обошла в турнирной таблице «моряков».

Слова тура

Наставник «Шахтера» Марино Пушич после игры с «Металлистом-1925» сначала «прошелся» по своим футболистам, а затем похвалил их: «Первым таймом я совсем не доволен, потому что мы играли слишком медленно, а когда ты слишком медленный, то нет возможности создавать достаточное количество моментов. Второй тайм мне очень понравился – это был совсем другой «Шахтер». В целом мы в любом случае заслуживали победы в этой игре, и я считаю, что во второй половине мы действовали очень хорошо, создали немало моментов, дважды забили и могли еще больше».

Символическая сборная тура