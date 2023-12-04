Виталий ПОНОМАРЕВ: «Была равная игра, Заря должна быть в топ-5 УПЛ»

«Рух» в матче чемпионата Украины сыграл вничью 0:0 с «Зарей». Встречу оценил наставник львовской команды Виталий Пономарев.

– Это была ровная игра. На таком поле команды очень многое боролись. Как «Рух», так и «Заря» имели моменты, чтобы забить гол и победить, поэтому такой результат закономерен. Некоторые футболисты в отдельных эпизодах играют на уровне юношеской команды – нужно адаптироваться к взрослому футболу и его условиям. Нам есть над чем работать.

Климчука не было в заявке из-за травмы. Что касается остальных игроков, вышедших в старте, то у нас есть обойма из примерно 20 игроков и мы выбираем состав исходя из формы футболистов и конкретного соперника. Наверное, не хватило класса, чтобы реализовать свои моменты.

«Заря» – качественная команда с хорошими футболистами. По своему потенциалу луганчане должны быть в первой пятерке чемпионата. В то время как нашим футболистам иногда не хватает опыта и мастерства, в том числе и сегодня. В начале игры было много недостатков в действиях игроков, которые они допускали в простых ситуациях. Но им есть куда прогрессировать, поэтому их ждет много работы, а тренерский штаб приложит все усилия, чтобы помочь им в этом.

В команде собраны профессионалы, которые должны профессионально относиться к своим обязанностям – работать от первого матча на сборах до последней игры в турнире. Никто сейчас не думает об отпуске, потому что впереди еще матч против «Ворсклы». Сейчас все мысли об этом следующем поединке.