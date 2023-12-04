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  4. Итальянский инсайдер назвал сумму, за которую Шахтер готов продать Судакова
Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 15:55 |
2485
15

Итальянский инсайдер назвал сумму, за которую Шахтер готов продать Судакова

В случае конкретного интереса со стороны клубов АПЛ цена за игрока поднимется

04 декабря 2023, 15:55 |
2485
15
Итальянский инсайдер назвал сумму, за которую Шахтер готов продать Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine

Туринский «Ювентус» спешит с вопросом приобретения полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.

Как сообщалось ранее, в «Старой синьоре» считают, что сумма в 10-15 миллионов евро для подписания игрока сборной Украины будет достаточной.

Эту информацию опроверг итальянский журналист Мирко Ди Натале. По его словам, «Ювентус» действительно заинтересован в приобретении Судакова, но суммы в 10-15 миллионов евро будет недостаточно. Украинский клуб планирует выручить от трансфера более 30 миллионов.

Также он добавил, что в случае конкретного интереса со стороны клубов АПЛ цена за Судакова поднимется до более чем 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» намерен получить от продажи Судакова не менее 40 миллионов евро.

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Ювентус трансферы Шахтер Донецк трансферы Серии A трансферы УПЛ Георгий Судаков
Источник Twitter
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Комментарии 15
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Remark
За 10-15 його не віддадуть. А ось ближче до 40 лямів - це вже реально.
Нехай Брайтон забирає! Як на мене відмінний варіант!
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+3
nick07
в принципі навряд чи хтось дасть 40 млн, але і за Мудрика ніхто не вірив що дадуть 70+
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+2
contr
А якщо серйозно за 10-15 може з банки не злітати а за 30-40 не зможуть НЕ випускати в старт! Так що чим дорожче тим краще ☝️
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+2
AK.228
Абсолютно адекватно .. 30-35 млн
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+1
contr
Макорони жебраки!?? 😫😫😫
Ответить
+1
Sashko57
"Деньги давай!", судьба игрока не интересует. Жмоты.
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-1
didora
Слухай "Ліга Коференцій" ти че єбанутий. Що тобі далось те динамо. При чому тут Судаков. Чи в  тебе все, як у овчарки натасканої. Побачила синє чи біле і гавкає, щоб хазяїн їсти дав. Інакше вижене з двору.
Мова про продаж закордон. А ціну гонять, щоб розвести лохів, як з Мудриком. Хіба було не видно, що Мудрик також ще сирий. Розпіарили його і об.....ли англічан. Йому треба ще було років зо два пограти в УПЛ. А тоді було б видно, що він коштує!!!
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
Олександр
Его цена 7 8 максимум.Рвзвод как с мудриком не удастся .Англичанам он даром не нужен .у них юниоры на голову выше уровнем чем судаков 
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-3
Nostradamus
К'єза 45млн, лідер збірної, удар з двох ніг, швидкий, креативний, просто топ. 
А за сирого Судака макс 10млн, в базарний день. Він як мінімум в 3 рази нижче, як по показникам, так і по потенціалу від італійця 
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-3
Показать Скрыть 4 ответа
Лига конференций без динамо
Правильно 30 минимум ,а за 10-15 пусть всё динамо опзжшное шестое  выкупают и то ещё можно поторговаться 
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-6
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