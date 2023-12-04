Итальянский инсайдер назвал сумму, за которую Шахтер готов продать Судакова
В случае конкретного интереса со стороны клубов АПЛ цена за игрока поднимется
Туринский «Ювентус» спешит с вопросом приобретения полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.
Как сообщалось ранее, в «Старой синьоре» считают, что сумма в 10-15 миллионов евро для подписания игрока сборной Украины будет достаточной.
Эту информацию опроверг итальянский журналист Мирко Ди Натале. По его словам, «Ювентус» действительно заинтересован в приобретении Судакова, но суммы в 10-15 миллионов евро будет недостаточно. Украинский клуб планирует выручить от трансфера более 30 миллионов.
Также он добавил, что в случае конкретного интереса со стороны клубов АПЛ цена за Судакова поднимется до более чем 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» намерен получить от продажи Судакова не менее 40 миллионов евро.
Su #Sudakov-#Juve https://t.co/1m8BGULwbq— Mirko Di Natale (@_Morik92_) December 4, 2023
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Мова про продаж закордон. А ціну гонять, щоб розвести лохів, як з Мудриком. Хіба було не видно, що Мудрик також ще сирий. Розпіарили його і об.....ли англічан. Йому треба ще було років зо два пограти в УПЛ. А тоді було б видно, що він коштує!!!
А за сирого Судака макс 10млн, в базарний день. Він як мінімум в 3 рази нижче, як по показникам, так і по потенціалу від італійця