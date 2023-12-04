Итальянский инсайдер назвал сумму, за которую Шахтер готов продать Судакова

Туринский «Ювентус» спешит с вопросом приобретения полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.

Как сообщалось ранее, в «Старой синьоре» считают, что сумма в 10-15 миллионов евро для подписания игрока сборной Украины будет достаточной.

Эту информацию опроверг итальянский журналист Мирко Ди Натале. По его словам, «Ювентус» действительно заинтересован в приобретении Судакова, но суммы в 10-15 миллионов евро будет недостаточно. Украинский клуб планирует выручить от трансфера более 30 миллионов.

Также он добавил, что в случае конкретного интереса со стороны клубов АПЛ цена за Судакова поднимется до более чем 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» намерен получить от продажи Судакова не менее 40 миллионов евро.