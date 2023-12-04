Артем Довбик – один из лидеров Ла Лиги по ключевому показателю для форварда

2 декабря состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Валенсия». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу жиронцев.

Нападающий хозяев Артем Довбик провел полный матч и результативными действиями не отметился. В этом сезоне показатель ожидаемых голов (xG) в Артема составляет 6.7 – это один из самых высоких показателей Ла Лиги, больше только у форварда «Барсы» Роберта Левандовски (9.2), но у обоих одинаковое количество точных ударов – 7.

Ранее появилась информация, что Довбик является лидером по проценту касаний мяча в штрафной площадке соперника в топ-5 чемпионатах Европы.