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  4. Артем Довбик – один из лидеров Ла Лиги по ключевому показателю для форварда
Испания
04 декабря 2023, 15:16 |
780
1

Артем Довбик – один из лидеров Ла Лиги по ключевому показателю для форварда

У украинского нападающего семь точных ударов

04 декабря 2023, 15:16 |
780
1
Артем Довбик – один из лидеров Ла Лиги по ключевому показателю для форварда
Getty Images/Global Images Ukraine

2 декабря состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Валенсия». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу жиронцев.

Нападающий хозяев Артем Довбик провел полный матч и результативными действиями не отметился. В этом сезоне показатель ожидаемых голов (xG) в Артема составляет 6.7 – это один из самых высоких показателей Ла Лиги, больше только у форварда «Барсы» Роберта Левандовски (9.2), но у обоих одинаковое количество точных ударов – 7.

Ранее появилась информация, что Довбик является лидером по проценту касаний мяча в штрафной площадке соперника в топ-5 чемпионатах Европы.

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Артем Довбик Роберт Левандовски Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Twitter
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JLF
Яка важлива статистика "Довбик є лідером за відсотком дотиків м'яча у штрафному майданчику суперника".
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