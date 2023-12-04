Артем Довбик – один из лидеров Ла Лиги по ключевому показателю для форварда
У украинского нападающего семь точных ударов
2 декабря состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Валенсия». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу жиронцев.
Нападающий хозяев Артем Довбик провел полный матч и результативными действиями не отметился. В этом сезоне показатель ожидаемых голов (xG) в Артема составляет 6.7 – это один из самых высоких показателей Ла Лиги, больше только у форварда «Барсы» Роберта Левандовски (9.2), но у обоих одинаковое количество точных ударов – 7.
Ранее появилась информация, что Довбик является лидером по проценту касаний мяча в штрафной площадке соперника в топ-5 чемпионатах Европы.
Top3 LaLiga pod względem xG (FBREF) ⤵️— Santi (@santi_culer) December 4, 2023
1⃣. Lewandowski - 9.2xG
2⃣. Dovbyk - 6.7xG (7 goli)
3⃣. Mayoral - 6.7xG (8 goli)
Top strzelców LaLiga ⤵️
1⃣. Bellingham - 11 (6.2xG)
2⃣. Griezmann - 9 (6.2xG)
3⃣. Moreno - 8 (4.6xG)
Lewandowski - 7 goli przy 9.2xG ❕ pic.twitter.com/DEIrfE1Uu1
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