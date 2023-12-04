Скандал в Румынии. Экс-тренер Динамо подрался с собственными футболистами

В воскресенье в румынской Лиге 2 состоялся матч между «Киндией» из Тырговиште и «Конкордией» из Кьяжны, который завершился не только ничьей 1:1, но и грандиозным скандалом вокруг персоны экс-ассистента Мирчи Луческу в «Динамо» итальянца Диего Лонго.

Диего Лонго, который в конце ноября возглавил «Киндию», был обвинен некоторыми футболистами своей команды в том, что лоббирует интересы конкретных игроков – тех, которых в клуб привел тот же агент, что и поспособствовал трудоустройству в нем итальянца.

Сразу после матча между Лонго и некоторыми игроками «Киндии» прямо в командной раздевалке состоялась потасовка. По ее результатам итальянец пригрозил уволить всех, кто открыто выступил против него.

Румынские СМИ сообщают, что атмосфера в «Киндии», даже несмотря на приход нового тренера, остается токсичной, так как команда выступает значительно ниже ожиданий, занимая лишь 11-е место в турнирной таблице Лиги 2, хотя в минувшем сезоне команда из Тырговиште играла в Лиге 1.

В киевском «Динамо» Диего Лонго выполнял обязанности ассистента главного тренера с 2020 по 2021 годы. После ухода из стана «бело-синих» итальянский специалист работал в Албании с «Кукеси» и «Фламуртари», а с июля по сентябрь этого года возглавлял «Теуту».