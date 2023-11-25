Экс-тренер Динамо возглавил клуб из второго дивизиона Румынии
Диего Лонго будет пытаться вывести на новый уровень «Киндию»
47-летний итальянский специалист Диего Лонго был назначен на пост главного тренера клуба второго румынского дивизиона «Киндия».
«Киндия» из города Тырговиште на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Румынии, участие в котором принимают 20 команд.
В Украине Диего Лонго известен по работе в тренерском штабе Мирчи Луческу в «Динамо» с 2020 по 2021 годы.
После ухода из «Динамо» итальянский наставник работал в Албании с «Кукеси» и «Фламуртари», а с июля по сентябрь возглавлял «Теуту».
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