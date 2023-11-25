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  4. Экс-тренер Динамо возглавил клуб из второго дивизиона Румынии
Румыния
25 ноября 2023, 20:11 |
1822
0

Экс-тренер Динамо возглавил клуб из второго дивизиона Румынии

Диего Лонго будет пытаться вывести на новый уровень «Киндию»

25 ноября 2023, 20:11 |
1822
0
Экс-тренер Динамо возглавил клуб из второго дивизиона Румынии
ФК Киндия. Диего Лонго

47-летний итальянский специалист Диего Лонго был назначен на пост главного тренера клуба второго румынского дивизиона «Киндия».

«Киндия» из города Тырговиште на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Румынии, участие в котором принимают 20 команд.

В Украине Диего Лонго известен по работе в тренерском штабе Мирчи Луческу в «Динамо» с 2020 по 2021 годы.

После ухода из «Динамо» итальянский наставник работал в Албании с «Кукеси» и «Фламуртари», а с июля по сентябрь возглавлял «Теуту».

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Диего Лонго назначение тренера чемпионат Румынии по футболу
Источник Sport.ua
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