Экс-тренер Динамо возглавил клуб из второго дивизиона Румынии

47-летний итальянский специалист Диего Лонго был назначен на пост главного тренера клуба второго румынского дивизиона «Киндия».

«Киндия» из города Тырговиште на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Румынии, участие в котором принимают 20 команд.

В Украине Диего Лонго известен по работе в тренерском штабе Мирчи Луческу в «Динамо» с 2020 по 2021 годы.

После ухода из «Динамо» итальянский наставник работал в Албании с «Кукеси» и «Фламуртари», а с июля по сентябрь возглавлял «Теуту».