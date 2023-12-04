Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Байер – единственный клуб без поражений в топ-5 чемпионатах Европы
Германия
04 декабря 2023, 12:25 |
390
0

Байер – единственный клуб без поражений в топ-5 чемпионатах Европы

У леверкузенцев серия из 21 беспроигрышного матча

04 декабря 2023, 12:25 |
390
0
Байер – единственный клуб без поражений в топ-5 чемпионатах Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Леверкузенский «Байер», сыграв вничью с дортмундской «Боруссией» (1:1) в 13-м туре Бундеслиги, остался единственным клубом из топ-пятерки европейских чемпионатов, не знающих горечи поражений в нынешнем сезоне во всех турнирах.

В минувший уик-энд французская «Ницца» проиграла «Нанту» в Лиге 1 (0:1), таким образом оставив «Байер» в гордом одиночестве по этому показателю.

У подопечных Хаби Алонсо 21 матч без поражений во всех турнирах (чемпионат и Кубок Германии, а также Лига Европы), и леверкузенцы возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги. Правда, у «Баварии» на три очка меньше и игра в запасе.

По теме:
ВИДЕО. Байер мог проиграть впервые в сезоне. Как Неверкузен играл с BVB
Невероятная серия жива. Байер и Боруссия Д выдали классный матч
Лига 1. ПСЖ обыграл Гавр, играя в меньшинстве с 10-й минуты
Байер - Боруссия Д Байер Боруссия Дортмунд Бундеслига чемпионат Германии по футболу Ницца Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Хаби Алонсо
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПОЧЕТТИНО: «Почему пенальти на Мудрике проверяли, а за руку – дали сразу?»
Футбол | 03 декабря 2023, 23:10 0
ПОЧЕТТИНО: «Почему пенальти на Мудрике проверяли, а за руку – дали сразу?»
ПОЧЕТТИНО: «Почему пенальти на Мудрике проверяли, а за руку – дали сразу?»

Главный тренер «Челси» – о победе над «Брайтоном»

Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира
Другие виды | 03 декабря 2023, 17:55 6
Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира
Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира

Украинские гандболистки будут играть во втором групповом турнире

Зидан выше Рамоса. Обнародован рейтинг лучших игроков Реала в истории
Футбол | 04.12.2023, 02:10
Зидан выше Рамоса. Обнародован рейтинг лучших игроков Реала в истории
Зидан выше Рамоса. Обнародован рейтинг лучших игроков Реала в истории
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
Футбол | 04.12.2023, 07:00
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
Степаненко провел 100-й матч на клубном уровне в качестве капитана
Футбол | 04.12.2023, 10:56
Степаненко провел 100-й матч на клубном уровне в качестве капитана
Степаненко провел 100-й матч на клубном уровне в качестве капитана
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа
ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа
02.12.2023, 16:46 4
Футбол
ВИДЕО. Украинский боксер победил двоюродного брата Тайсона Фьюри
ВИДЕО. Украинский боксер победил двоюродного брата Тайсона Фьюри
02.12.2023, 13:13 3
Бокс
ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны
ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны
02.12.2023, 20:19 18
Футбол
У кого 8.2? Названы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Ла Лиги
У кого 8.2? Названы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Ла Лиги
02.12.2023, 17:42 2
Футбол
ВИДЕО. Довбик забил Валенсии после подачи Цыганкова, однако гол отменили
ВИДЕО. Довбик забил Валенсии после подачи Цыганкова, однако гол отменили
02.12.2023, 16:01
Футбол
ФОТО. Три красотки. Свитолина, Цуренко и Костюк прогулялись по Монте-Карло
ФОТО. Три красотки. Свитолина, Цуренко и Костюк прогулялись по Монте-Карло
04.12.2023, 04:09 1
Теннис
ФОТО. Лицо Спаллетти после того, как Италии выпала Испания и Хорватия
ФОТО. Лицо Спаллетти после того, как Италии выпала Испания и Хорватия
02.12.2023, 20:36 16
Футбол
Дмитренко снялась с гонки преследования на КМ в Эстерсунде. Что случилось?
Дмитренко снялась с гонки преследования на КМ в Эстерсунде. Что случилось?
02.12.2023, 14:52 4
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем