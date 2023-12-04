Байер – единственный клуб без поражений в топ-5 чемпионатах Европы

Леверкузенский «Байер», сыграв вничью с дортмундской «Боруссией» (1:1) в 13-м туре Бундеслиги, остался единственным клубом из топ-пятерки европейских чемпионатов, не знающих горечи поражений в нынешнем сезоне во всех турнирах.

В минувший уик-энд французская «Ницца» проиграла «Нанту» в Лиге 1 (0:1), таким образом оставив «Байер» в гордом одиночестве по этому показателю.

У подопечных Хаби Алонсо 21 матч без поражений во всех турнирах (чемпионат и Кубок Германии, а также Лига Европы), и леверкузенцы возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги. Правда, у «Баварии» на три очка меньше и игра в запасе.