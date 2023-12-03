Франция03 декабря 2023, 05:16 | Обновлено 03 декабря 2023, 05:55
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Лига 1. Ланс и Лион забили пять мячей, Нант победил Ниццу
Закончились два матча в французском чемпионате
03 декабря 2023, 05:16 | Обновлено 03 декабря 2023, 05:55
68
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Состоялись два матча во французской Лиге 1. «Ланс» и «Лион» выдали голевую перестрелку, в которой победили хозяева, а «Нант» минимально одолел «Ниццу».
Лига 1. 14 тур
Ланс – Лион – 3:2
Голы: Саид, 26, Франковский, 52, пен, 74 – О'Брайен, 15, 72
Нант – Ницца – 1:0
Гол: Молле, 25
События матча
90’ +1
Флорен Сотока (Ланс) получает красную карточку.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Пшемыслав Франковский (Ланс).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Джейк О’Брайен (Лион).
52’
ГОЛ ! С пенальти забил Пшемыслав Франковский (Ланс).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Уэсли Саид (Ланс).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Джейк О’Брайен (Лион).
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