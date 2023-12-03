Лига 1. Ланс и Лион забили пять мячей, Нант победил Ниццу

Состоялись два матча во французской Лиге 1. «Ланс» и «Лион» выдали голевую перестрелку, в которой победили хозяева, а «Нант» минимально одолел «Ниццу».

Лига 1. 14 тур

Ланс – Лион – 3:2

Голы: Саид, 26, Франковский, 52, пен, 74 – О'Брайен, 15, 72

Нант – Ницца – 1:0

Гол: Молле, 25

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