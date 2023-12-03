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Чемпионат Франции
Ланс
02.12.2023 18:00 – FT 3 : 2
Лион
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Франция
03 декабря 2023, 05:16 | Обновлено 03 декабря 2023, 05:55
68
0

Лига 1. Ланс и Лион забили пять мячей, Нант победил Ниццу

Закончились два матча в французском чемпионате

03 декабря 2023, 05:16 | Обновлено 03 декабря 2023, 05:55
68
0
Лига 1. Ланс и Лион забили пять мячей, Нант победил Ниццу
Твиттер ФК Лион

Состоялись два матча во французской Лиге 1. «Ланс» и «Лион» выдали голевую перестрелку, в которой победили хозяева, а «Нант» минимально одолел «Ниццу».

Лига 1. 14 тур

Ланс – Лион – 3:2

Голы: Саид, 26, Франковский, 52, пен, 74 – О'Брайен, 15, 72

Нант – Ницца – 1:0

Гол: Молле, 25

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

90’ +1
Флорен Сотока (Ланс) получает красную карточку.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Пшемыслав Франковский (Ланс).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Джейк О’Брайен (Лион).
52’
ГОЛ ! С пенальти забил Пшемыслав Франковский (Ланс).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Уэсли Саид (Ланс).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Джейк О’Брайен (Лион).
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Источник Sport.ua
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