Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин в субботу, 2 декабря, вышел в стартовом составе на матч против «Гранады» и отстоял на ноль. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

На следующий день Андрей вместе со своей женой Анастасией посетил стадион мадридского клуба «Сантьяго Бернабеу». По словам украинского стража ворот, это стало уже почти как традиция.

Ранее главный тренер мадридского «Рала» Карло Анчелотти сообщил, кто будет на воротах в следующем матче «сливочных».

ФОТО. Андрей Лунин вместе с женой посетил Сантьяго Бернабеу