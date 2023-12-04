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  4. ФОТО. Андрей Лунин вместе с женой посетил Сантьяго Бернабеу
Испания
04 декабря 2023, 10:02 |
1297
2

ФОТО. Андрей Лунин вместе с женой посетил Сантьяго Бернабеу

Случилось это на следующий день после победы в матче Ла Лиги

04 декабря 2023, 10:02 |
1297
2
ФОТО. Андрей Лунин вместе с женой посетил Сантьяго Бернабеу
Инстаграм Анастасии Луниной

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин в субботу, 2 декабря, вышел в стартовом составе на матч против «Гранады» и отстоял на ноль. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

На следующий день Андрей вместе со своей женой Анастасией посетил стадион мадридского клуба «Сантьяго Бернабеу». По словам украинского стража ворот, это стало уже почти как традиция.

Ранее главный тренер мадридского «Рала» Карло Анчелотти сообщил, кто будет на воротах в следующем матче «сливочных».

ФОТО. Андрей Лунин вместе с женой посетил Сантьяго Бернабеу

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стадион Сантьяго Бернабеу Анастасия Лунина (Томазова) Андрей Лунин Реал Мадрид lifestyle
Источник Instagram
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Комментарии 2
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Aries2005
Гарна дівчина. І саме головне, в неї не ці качині губи
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0
contr
Якийсь в нього погляд та посмішка манʼяка ☝️Присниться вночі таке можна обдзюритись ☝️☝️☝️
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-4
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