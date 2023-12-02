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Испания
02 декабря 2023, 22:40 | Обновлено 02 декабря 2023, 22:45
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2

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Кепа будет готов сыграть в следующем матче»

Наставник «сливочных» назвал стартового голкипера на игру против «Бетиса»

02 декабря 2023, 22:40 | Обновлено 02 декабря 2023, 22:45
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2
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Кепа будет готов сыграть в следующем матче»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что вратарь Кепа Аррисабалага будет готов к поединку 16-го тура Ла Лиги против «Бетиса», соответственно, украинский страж ворот Андрей Лунин останется в запасе.

«Кепа Аррисабалага восстановился от травмы и будет готов сыграть следующий матч против «Бетиса», – сказал наставник «сливочных».

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин сегодня вышел в стартовом составе на матч против «Гранады» и отстоял на ноль. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

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Кепа Аррисабалага Карло Анчелотти Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Бетис
Источник Twitter
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Комментарии 2
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moysha
Цей дурень уже дістав своїм Кепою. Теж найшов мені професіонала.
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