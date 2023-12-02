Карло АНЧЕЛОТТИ: «Кепа будет готов сыграть в следующем матче»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что вратарь Кепа Аррисабалага будет готов к поединку 16-го тура Ла Лиги против «Бетиса», соответственно, украинский страж ворот Андрей Лунин останется в запасе.

«Кепа Аррисабалага восстановился от травмы и будет готов сыграть следующий матч против «Бетиса», – сказал наставник «сливочных».

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин сегодня вышел в стартовом составе на матч против «Гранады» и отстоял на ноль. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.