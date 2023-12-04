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Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 09:46 | Обновлено 04 декабря 2023, 09:49
327
3

Олейник отметил голевой юбилей в УПЛ

Нападающий ЛНЗ стал автором гола в матче с «Черноморцем»

04 декабря 2023, 09:46 | Обновлено 04 декабря 2023, 09:49
327
3
Олейник отметил голевой юбилей в УПЛ
УПЛ. Денис Олейник

В воскресенье, 3 декабря, в матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги «Черноморец» – ЛНЗ (1:3) автором третьего гола в ворота одесситов стал нападающий гостей Денис Олейник

Для него это был первый гол в УПЛ в составе черкасского клуба.

В целом же 36-летний Олейник забил свой юбилейный, 40-й, гол в украинских чемпионатах в составе 7-го (!) клуба.

В рядах ахтырского «Нефтяника» Денис забил один гол, «Динамо» – один, «Арсенала» – 5, «Металлиста» – 21, «Днепра» – 9, «Ворсклы» – 2 и ЛНЗ – один.

Ранее наставник ЛНЗ Олег Дулуб отметил вклад Олейника в победу команды над «Черноморцем».

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Денис Олейник ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ
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Swed
 На сайте с держвной мовой он - Олійник, 
 а на русскоязычном - Олейник.
 Так не бывает!!!   По закону только одна версия фамилии.   И она не
переводятся.   Пример : Вивчаренко.    Ну никому же в голову не придёт
на русском его назвать Овчаренко.
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+1
Fastovec
Колись був дуже перспективним футболістом
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