Олейник отметил голевой юбилей в УПЛ
Нападающий ЛНЗ стал автором гола в матче с «Черноморцем»
В воскресенье, 3 декабря, в матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги «Черноморец» – ЛНЗ (1:3) автором третьего гола в ворота одесситов стал нападающий гостей Денис Олейник
Для него это был первый гол в УПЛ в составе черкасского клуба.
В целом же 36-летний Олейник забил свой юбилейный, 40-й, гол в украинских чемпионатах в составе 7-го (!) клуба.
В рядах ахтырского «Нефтяника» Денис забил один гол, «Динамо» – один, «Арсенала» – 5, «Металлиста» – 21, «Днепра» – 9, «Ворсклы» – 2 и ЛНЗ – один.
Ранее наставник ЛНЗ Олег Дулуб отметил вклад Олейника в победу команды над «Черноморцем».
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Польский журналист приехал на матч УПЛ в Минай, но так и не сумел посмотреть игру
а на русскоязычном - Олейник.
Так не бывает!!! По закону только одна версия фамилии. И она не
переводятся. Пример : Вивчаренко. Ну никому же в голову не придёт
на русском его назвать Овчаренко.