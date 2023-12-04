Олейник отметил голевой юбилей в УПЛ

В воскресенье, 3 декабря, в матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги «Черноморец» – ЛНЗ (1:3) автором третьего гола в ворота одесситов стал нападающий гостей Денис Олейник

Для него это был первый гол в УПЛ в составе черкасского клуба.

В целом же 36-летний Олейник забил свой юбилейный, 40-й, гол в украинских чемпионатах в составе 7-го (!) клуба.

В рядах ахтырского «Нефтяника» Денис забил один гол, «Динамо» – один, «Арсенала» – 5, «Металлиста» – 21, «Днепра» – 9, «Ворсклы» – 2 и ЛНЗ – один.

Ранее наставник ЛНЗ Олег Дулуб отметил вклад Олейника в победу команды над «Черноморцем».