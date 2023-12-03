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Чемпионат Украины
Черноморец
03.12.2023 15:30 – FT 1 : 3
ЛНЗ Черкассы
Начало матча перенесено с 15:00 на 15:30 из-за воздушной тревоги
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Украина. Премьер лига
03 декабря 2023, 22:35 | Обновлено 03 декабря 2023, 23:42
399
0

Олег ДУЛУБ: «После гола Олейника окончательно поверили в победу»

Главный тренер ЛНЗ – об игре с «Черноморцем»

03 декабря 2023, 22:35 | Обновлено 03 декабря 2023, 23:42
399
0
Олег ДУЛУБ: «После гола Олейника окончательно поверили в победу»
ФК ЛНЗ

В 16 туре чемпионата УПЛ футболисты ЛНЗ в гостях взяли верх над «Черноморцем» – 3:1.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер черкасцев Олег Дулуб рассказал, что помогло его подопечным отпраздновать викторию:

- Из-за непогоды в Черкассах мы решили заранее выехать в Одессу и три дня тренировались на стадионе «Иван», где нам были созданы хорошие условия для подготовки. Детально изучили 2-3 тактические схемы, которые на вооружении у «Черноморца» и следует признать, что хозяева нас ничем не удивили.

- Все же, благодаря чему удалось склонить чашу весов в свою сторону?
- В первом тайме было много вязкой борьбы на футбольном поле и игрокам сложно было продемонстрировать свое умение. На мой взгляд, ощутимые дивиденды принесли проведенные нами замены. Свежие исполнители значительно усилили игру. Отмечу Наумца, который начал действовать на позиции атакующего полузащитника, опережая за счет скорости своих визави. Он очень хорошо разгонял наши атаки и заслуженно записал в свой актив гол.

Следует заметить, что в конце матча гости специально больше внимания стали уделять обороне, чтобы воспользоваться пространством при контрвыпадах. Этот замысел сработал: Олейник, также вышедший на замену, заставил одесситов в третий раз капитулировать. И только после этого я поверил, что в битве за шесть очков ЛНЗ взял верх. Таким образом черкащане реабилитировались за поражение в первом круге.

- Эта победа позволила ЛНЗ обойти «Черноморец» в турнирной таблице и закрепиться среди середняков. В следующем туре у вас «Минай». Сможете еще подняться?
- Давайте не забегать вперед. В Черкассах не благоприятные условия погоды, как для подготовки, так и проведения этого поединка и все идет к тому, что он будет перенесен на весну следующего года. Хотя последнее слово за руководством УПЛ.

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Денис Олейник чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Черноморец - ЛНЗ инсайд Олег Дулуб
Источник Sport.ua
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