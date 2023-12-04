Ниже, чем у визави. Названа оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии

3 декабря состоялся матч 12-го тура чемпионата Португалии между командами «Морейренсе» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 0:0.

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут и отстоял на ноль. За игру Трубин совершил 3 сейва.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Трубину оценку в 6.9 баллов.

Интересно, что у вратаря «Морейренсе» Кевина, который оформил 4 сейва, показатель выше – 7.2.

Лучшим игроком матча был признан защитник «Бенфики» Николас Отаменди (8.2).

Оценки WhoScored за матч Морейренсе – Бенфика – 0:0