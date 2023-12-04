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  4. Ниже, чем у визави. Названа оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии
Португалия
04 декабря 2023, 02:15 |
196
0

Ниже, чем у визави. Названа оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии

«Орлы» сыграли вничью с «Морейренсе» со счетом 0:0

04 декабря 2023, 02:15 |
196
0
Ниже, чем у визави. Названа оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

3 декабря состоялся матч 12-го тура чемпионата Португалии между командами «Морейренсе» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 0:0.

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут и отстоял на ноль. За игру Трубин совершил 3 сейва.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Трубину оценку в 6.9 баллов.

Интересно, что у вратаря «Морейренсе» Кевина, который оформил 4 сейва, показатель выше – 7.2.

Лучшим игроком матча был признан защитник «Бенфики» Николас Отаменди (8.2).

Оценки WhoScored за матч Морейренсе – Бенфика – 0:0

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Морейренсе Николас Отаменди Бенфика Анатолий Трубин лучший игрок чемпионат Португалии по футболу
Источник Sport.ua
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