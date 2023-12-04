3 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Брайтон». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «синих».

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе лондонцев и отыграл 81 минуту, после чего был заменен на Армандо Бройя.

На 64-й минуте Мудрик заработал 11-метровый после того, как Джеймс Милнер сфолил на нем в штрафной площади «чаек». Вначале арбитр не увидел фол на украинце, однако после просмотра VAR все-таки назначил пенальти.

На 40-й минуте поединка Мудрик имел отличный шанс забить. Вначале он эффектно обыграл соперника, а затем пробил с правой ноги из-за пределов штрафной площади, однако мяч пролетел в нескольких сантиметрах от левой штанги.

В Twitter появилась нарезка всех действий Михаила Мудрика в матче против «Брайтона».

ВИДЕО. Заработал пенальти + голевой шанс. Все действия Мудрика с Брайтоном