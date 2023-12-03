Англия03 декабря 2023, 22:45 | Обновлено 03 декабря 2023, 22:47
1731
10
«Какого черта?» Холанд лаконично прокомментировал скандальное решение судьи
Эрлинг не может поверить, что арбитр сделал это
03 декабря 2023, 22:45 | Обновлено 03 декабря 2023, 22:47
1731
10
3 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» (3:3).
На 90+5-й минуте при счете 3:3 главный арбитр матча Саймон Хупер остановил атаку «горожан», когда Джек Грилиш мог выйти один на один с голкипером.
Это не на шутку разозлило нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, эмоции которого облетели весь Интернет.
После игры норвежский футболист сделал репост скандального момента с коротким комментарием: «Какого черта?»
December 3, 2023
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Комментарии 10
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Суддя в момент пасу Холанда показує грати. Це все після фолу. Коли бачить, що пас виводить Гріліша один на один, то різко змінює рішення і зупиняє гру. Питання Ерлінга абсолютно вірне. Зупинив би одразу і ніхто слова не сказав би.
таки судейка сорвал атаку
Не може повірити? Нехай ігри сєпарського шаХрая подивиться, там і не таке побачить.
Емоції це добре,але краще не марнував шанси з таких позицій.
Суддя мабуть вболіває за Арсенал чи Ліверпуль
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В АПЛ судьи тоже любят шубы
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