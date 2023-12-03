Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Какого черта?» Холанд лаконично прокомментировал скандальное решение судьи
Англия
03 декабря 2023, 22:45 | Обновлено 03 декабря 2023, 22:47
1731
10

«Какого черта?» Холанд лаконично прокомментировал скандальное решение судьи

Эрлинг не может поверить, что арбитр сделал это

03 декабря 2023, 22:45 | Обновлено 03 декабря 2023, 22:47
1731
10
«Какого черта?» Холанд лаконично прокомментировал скандальное решение судьи
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

3 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» (3:3).

На 90+5-й минуте при счете 3:3 главный арбитр матча Саймон Хупер остановил атаку «горожан», когда Джек Грилиш мог выйти один на один с голкипером.

Это не на шутку разозлило нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, эмоции которого облетели весь Интернет.

После игры норвежский футболист сделал репост скандального момента с коротким комментарием: «Какого черта?»

Видео момента

По теме:
ПОЧЕТТИНО: «Почему пенальти на Мудрике проверяли, а за руку – дали сразу?»
Мудрик прокомментировал важную победу над Брайтоном
ГВАРДИОЛА: «Даже арбитр, если бы играл за Сити, был бы разочарован»
судейство Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Джек Грилиш Манчестер Сити - Тоттенхэм Эрлинг Холанд Саймон Хупер эмоции
Источник Twitter
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 – впереди. Шахтер подтянулся к лидерам
Футбол | 03 декабря 2023, 23:00 0
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 – впереди. Шахтер подтянулся к лидерам
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 – впереди. Шахтер подтянулся к лидерам

Матч между командами «Минай» и «Динамо» был прерван на 2-й минуте

Мудрик заработал пенальти, Челси забил третий гол
Футбол | 03 декабря 2023, 17:31 8
Мудрик заработал пенальти, Челси забил третий гол
Мудрик заработал пенальти, Челси забил третий гол

Украинца сбили в штрафной

ОФИЦИАЛЬНО. Матч Минай – Динамо не доигран, игра перенесена
Футбол | 03.12.2023, 14:58
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Минай – Динамо не доигран, игра перенесена
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Минай – Динамо не доигран, игра перенесена
Играли до забитого. Шахтер уверенно переиграл Металлист 1925
Футбол | 03.12.2023, 18:57
Играли до забитого. Шахтер уверенно переиграл Металлист 1925
Играли до забитого. Шахтер уверенно переиграл Металлист 1925
Источник: Матч Минай – Динамо перенесен. Известна причина
Футбол | 03.12.2023, 14:49
Источник: Матч Минай – Динамо перенесен. Известна причина
Источник: Матч Минай – Динамо перенесен. Известна причина
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitaliy_yatsenko
Суддя в момент пасу Холанда показує грати. Це все після фолу. Коли бачить, що пас виводить Гріліша один на один, то різко змінює рішення і зупиняє гру. Питання Ерлінга абсолютно вірне. Зупинив би одразу і ніхто слова не сказав би.
Ответить
0
Andy_P
таки судейка сорвал атаку
Ответить
0
AndiM
Не може повірити? Нехай ігри сєпарського шаХрая подивиться, там і не таке побачить.
Ответить
0
pol-55
Емоції це добре,але краще не марнував шанси з таких позицій.
Ответить
0
andre_lui
Суддя мабуть вболіває за Арсенал чи Ліверпуль
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
Лига конференций без динамо
В АПЛ судьи тоже любят шубы 
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Российская теннисистка: «Завершаю этот сезон с победой. Слава Украине»
Российская теннисистка: «Завершаю этот сезон с победой. Слава Украине»
03.12.2023, 11:35 3
Теннис
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
02.12.2023, 09:00 18
Футбол
Пора уходить из Реала? Победитель ЛЕ 2020/21 готовит предложение по Лунину
Пора уходить из Реала? Победитель ЛЕ 2020/21 готовит предложение по Лунину
02.12.2023, 15:21 4
Футбол
Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу в матче с Валенсией
Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу в матче с Валенсией
02.12.2023, 17:00 21
Футбол
Сенсация! Украинский супертяж сделал апсет двоюродному брату Тайсона Фьюри
Сенсация! Украинский супертяж сделал апсет двоюродному брату Тайсона Фьюри
02.12.2023, 02:42 4
Бокс
Жеребьевка Евро-2024. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка Евро-2024. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
02.12.2023, 19:50 73
Футбол
Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира
Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира
03.12.2023, 17:55 5
Другие виды
Дмитренко снялась с гонки преследования на КМ в Эстерсунде. Что случилось?
Дмитренко снялась с гонки преследования на КМ в Эстерсунде. Что случилось?
02.12.2023, 14:52 4
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем