«Какого черта?» Холанд лаконично прокомментировал скандальное решение судьи

3 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» (3:3).

На 90+5-й минуте при счете 3:3 главный арбитр матча Саймон Хупер остановил атаку «горожан», когда Джек Грилиш мог выйти один на один с голкипером.

Это не на шутку разозлило нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, эмоции которого облетели весь Интернет.

После игры норвежский футболист сделал репост скандального момента с коротким комментарием: «Какого черта?»

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