Англия03 декабря 2023, 20:45 | Обновлено 03 декабря 2023, 20:55
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Ливерпуль – Фулхэм – 4:3. Два гола за две минуты спасли матч. Обзор
Болельщики увидели яркую развязку встречи
03 декабря 2023, 20:45 | Обновлено 03 декабря 2023, 20:55
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«Ливерпуль» в матче чемпионата Англии к 87-й минуте проигрывал «Фулхэму» со счетом 2:3, однако голы Эндо и Александера-Арнодьда за две минуты перевернули ход встречи и позволили выиграть 4:3.
Команда в АПЛ идет на 2-й позиции с отставанием от «Арсенала» на два очка. Красные в чемпионате не проигрывают с конца сентября.
Ливерпуль - Фулхэм 4:3
Голы: Лено, 20 (в свои ворота), Макаллистер, 39, Эндо, 87, Александер-Арнольд, 88 - Уилсон, 25, Тете, 45, Декордова-Рид, 80
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Ватару Эндо (Ливерпуль).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Бобби Рейд (Фулхэм).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Кенни Тете (Фулхэм).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Уилсон (Фулхэм).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль).
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