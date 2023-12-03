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Чемпионат Англии
Ливерпуль
03.12.2023 16:00 – FT 4 : 3
Фулхэм
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Англия
03 декабря 2023, 20:45 | Обновлено 03 декабря 2023, 20:55
224
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Ливерпуль – Фулхэм – 4:3. Два гола за две минуты спасли матч. Обзор

Болельщики увидели яркую развязку встречи

03 декабря 2023, 20:45 | Обновлено 03 декабря 2023, 20:55
224
0
Ливерпуль – Фулхэм – 4:3. Два гола за две минуты спасли матч. Обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» в матче чемпионата Англии к 87-й минуте проигрывал «Фулхэму» со счетом 2:3, однако голы Эндо и Александера-Арнодьда за две минуты перевернули ход встречи и позволили выиграть 4:3.

Команда в АПЛ идет на 2-й позиции с отставанием от «Арсенала» на два очка. Красные в чемпионате не проигрывают с конца сентября.

Ливерпуль - Фулхэм 4:3
Голы: Лено, 20 (в свои ворота), Макаллистер, 39, Эндо, 87, Александер-Арнольд, 88 - Уилсон, 25, Тете, 45, Декордова-Рид, 80

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Ватару Эндо (Ливерпуль).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Бобби Рейд (Фулхэм).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Кенни Тете (Фулхэм).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Уилсон (Фулхэм).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль).
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Источник Sport.ua
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