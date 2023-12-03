«Ливерпуль» в матче чемпионата Англии к 87-й минуте проигрывал «Фулхэму» со счетом 2:3, однако голы Эндо и Александера-Арнодьда за две минуты перевернули ход встречи и позволили выиграть 4:3.

Команда в АПЛ идет на 2-й позиции с отставанием от «Арсенала» на два очка. Красные в чемпионате не проигрывают с конца сентября.

Ливерпуль - Фулхэм 4:3

Голы: Лено, 20 (в свои ворота), Макаллистер, 39, Эндо, 87, Александер-Арнольд, 88 - Уилсон, 25, Тете, 45, Декордова-Рид, 80