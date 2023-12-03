КОСТЮЧЕНКО: «УАФ благодарна УЕФА, который держит россию в изоляции»

Исполком УЕФА на своем заседании 2 декабря обнародовал решение по утверждению формата жеребьевки Лиги наций следующего цикла, в сезоне 2024/25.

Сборная Украины, по рейтингу попавшая во вторую корзину Лиги В, решением УЕФА до следующего сообщения будет проводить все свои домашние матчи на нейтральных полях. Причина – военная агрессия россии и боевые действия на территории Украины.

Страна-оккупант остается вне цивилизованного футбольного мира. УЕФА не включил сборную россии в число участников жеребьевки Лиги наций 2024/25.

Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко отметил: «Страна-террорист должна нести полную ответственность за свои преступления. Футбол – не исключение.

Позиция УАФ – четкая и однозначная, и компромиссов в этом вопросе быть не может. Мы благодарны за поддержку и неизменную позицию УЕФА, который продолжает держать россию в кольце полной футбольной изоляции».

Церемония жеребьевки Лиги наций 2024/25 состоится в Париже 8 февраля 2024 в 19:00 по киевскому времени. В дивизионах А, В и С будет выступать по 16 сборных, а в дивизионе D – 6 команд.

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Украина попала во вторую корзину Лиги В и получит по одному сопернику из первой, третьей и четвертой корзин.

Корзины сформированы в соответствии с рейтингом сборных по итогам Лиги наций 2022/23. Из всех членов УЕФА только россия снова к соревнованиям не допущена.