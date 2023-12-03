Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КОСТЮЧЕНКО: «УАФ благодарна УЕФА, который держит россию в изоляции»
Лига наций
03 декабря 2023, 19:11 | Обновлено 03 декабря 2023, 19:21
329
2

КОСТЮЧЕНКО: «УАФ благодарна УЕФА, который держит россию в изоляции»

Сборная Украины будет проводить матчи Лиги наций на нейтральных полях

03 декабря 2023, 19:11 | Обновлено 03 декабря 2023, 19:21
329
2
КОСТЮЧЕНКО: «УАФ благодарна УЕФА, который держит россию в изоляции»
УЕФА

Исполком УЕФА на своем заседании 2 декабря обнародовал решение по утверждению формата жеребьевки Лиги наций следующего цикла, в сезоне 2024/25.

Сборная Украины, по рейтингу попавшая во вторую корзину Лиги В, решением УЕФА до следующего сообщения будет проводить все свои домашние матчи на нейтральных полях. Причина – военная агрессия россии и боевые действия на территории Украины.

Страна-оккупант остается вне цивилизованного футбольного мира. УЕФА не включил сборную россии в число участников жеребьевки Лиги наций 2024/25.

Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко отметил: «Страна-террорист должна нести полную ответственность за свои преступления. Футбол – не исключение.

Позиция УАФ – четкая и однозначная, и компромиссов в этом вопросе быть не может. Мы благодарны за поддержку и неизменную позицию УЕФА, который продолжает держать россию в кольце полной футбольной изоляции».

Церемония жеребьевки Лиги наций 2024/25 состоится в Париже 8 февраля 2024 в 19:00 по киевскому времени. В дивизионах А, В и С будет выступать по 16 сборных, а в дивизионе D – 6 команд.

Украина попала во вторую корзину Лиги В и получит по одному сопернику из первой, третьей и четвертой корзин.

Корзины сформированы в соответствии с рейтингом сборных по итогам Лиги наций 2022/23. Из всех членов УЕФА только россия снова к соревнованиям не допущена.

По теме:
Женский футзал. Отбор к первому чемпионату мира начнется в 2024 году
Сборная Украины попала во вторую корзину для жеребьевки Лиги наций В
УЕФА расследует звуки секса во время жеребьевки. Это был пранк
Лига наций УЕФА сборная россии по футболу дисквалификация россии российско-украинская война Вадим Костюченко Украинская ассоциация футбола сборная Украины по футболу
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Матч Минай – Динамо перенесен. Известна причина
Футбол | 03 декабря 2023, 14:49 21
Источник: Матч Минай – Динамо перенесен. Известна причина
Источник: Матч Минай – Динамо перенесен. Известна причина

В этом году этот матч мы уже не увидим

Эстерсунд. Самуэльссон выиграл персьют, украинцы без очков
Биатлон | 03 декабря 2023, 17:43 8
Эстерсунд. Самуэльссон выиграл персьют, украинцы без очков
Эстерсунд. Самуэльссон выиграл персьют, украинцы без очков

Неудачная гонка для сборной Украины

ВИДЕО. Сон Хын Мин забил за 3 минуты гол Тоттенхема и автогол для Ман Сити
Футбол | 03.12.2023, 18:52
ВИДЕО. Сон Хын Мин забил за 3 минуты гол Тоттенхема и автогол для Ман Сити
ВИДЕО. Сон Хын Мин забил за 3 минуты гол Тоттенхема и автогол для Ман Сити
ФОТО. Реброва не было. Кто представлял Украину на жеребьевке Евро-2024?
Футбол | 02.12.2023, 21:55
ФОТО. Реброва не было. Кто представлял Украину на жеребьевке Евро-2024?
ФОТО. Реброва не было. Кто представлял Украину на жеребьевке Евро-2024?
У Лунина работы не было. Реал обыграл Гранаду и обошел Жирону в Ла Лиге
Футбол | 02.12.2023, 21:31
У Лунина работы не было. Реал обыграл Гранаду и обошел Жирону в Ла Лиге
У Лунина работы не было. Реал обыграл Гранаду и обошел Жирону в Ла Лиге
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Выталкиватель парашутистов
Я грешным делом думал, что этот костюченко, человек с липвым дипломом о высшем образование, давно греет нары вместе с павелкой и записоцким, окаывается он на свободе... Непорядок, однако...
Ответить
+2
Олександр
Так это не уефа заслуга .Они бы давно пустили россию и пробовали это делать.Это нудно благодарить не уефа а те страны которые наотрез не будут играть с русскими 
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
02.12.2023, 09:00 18
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Израиль обогнал и оторвался от Украины
Таблица коэффициентов УЕФА. Израиль обогнал и оторвался от Украины
01.12.2023, 16:00 29
Футбол
Сенсация! Украинский супертяж сделал апсет двоюродному брату Тайсона Фьюри
Сенсация! Украинский супертяж сделал апсет двоюродному брату Тайсона Фьюри
02.12.2023, 02:42 4
Бокс
Жеребьевка Евро-2024. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка Евро-2024. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
02.12.2023, 19:50 73
Футбол
ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа
ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа
02.12.2023, 16:46 3
Футбол
Полный провал. Никто из украинок не попал в очки в спринте в Эстерсунде
Полный провал. Никто из украинок не попал в очки в спринте в Эстерсунде
01.12.2023, 17:07 26
Биатлон
Тренер Жироны: «Мы не боремся за чемпионство. Мы не на том уровне»
Тренер Жироны: «Мы не боремся за чемпионство. Мы не на том уровне»
02.12.2023, 21:42 13
Футбол
ФОТО. Лицо Спаллетти после того, как Италии выпала Испания и Хорватия
ФОТО. Лицо Спаллетти после того, как Италии выпала Испания и Хорватия
02.12.2023, 20:36 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем