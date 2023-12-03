Минай объяснил, почему не удастся доиграть с Динамо в этом году

Медиаменеджер «Миная» Мирослав Небесник рассказал о том, почему не удалось доиграть матч с «Динамо», а также вероятном переносе выездной встречи с ЛНЗ в следующем туре.

«Был дедлайн, который был оговорен сторонами, и официальными лицами, и клубами. Дедлайн был в 14.30. Если до этого времени не будет отбоя воздушной тревоги, то будет принято решение о прекращении поединка и переносе. Отбой был в 14:36. Соответственно, на 6 минут позже. Мы не смогли сойтись на том, чтобы матч доиграть. Футболисты Динамо просто переоделись и покинули стадион Миная. Что дальше? Дальше решение будет принимать УПЛ. Самый оптимальный вариант – это перенос поединка на весеннюю часть чемпионата. Был вариант доиграть поединок завтра. Завтра и погодные условия будут проще. Однако по календарю у Динамо матчи 7 и 11 декабря. Минай предлагал сместить эти поединки вперед на один день, но тогда будут против те клубы, с которыми играет Динамо, в частности, Металлист 1925.

Из-за чего мы не доиграли сегодня – это наш враг. Враг, который продолжает портить жизнь, уничтожать нашу страну, наш футбол. Должны с ним бороться. А мы обязательно доиграем с Динамо и выясним победителя на футбольном поле. Что касается матча с ЛНЗ на следующей неделе, то мы планировали выезд. Поединок должен был состояться в Черкассах, как положено. Однако ЛНЗ посмотрел прогноз погоды и принял решение, что не сможет обеспечить газон в нормальном состоянии. Решили попытаться провести матч в Киеве.

Однако из-за логистических нюансов не нашли стадион, где было бы им удобно провести матч в роли хозяев. Пока этот вопрос не закрыт. Впрочем, скорее всего, что и этот поединок придется переносить на весеннюю часть сезона», – сказал Небесник.