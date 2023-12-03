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Украина. Премьер лига
03 декабря 2023, 14:05 | Обновлено 03 декабря 2023, 14:30
383
0

Черноморец – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в 16-м туре УПЛ

03 декабря 2023, 14:05 | Обновлено 03 декабря 2023, 14:30
383
0
Черноморец – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы
ФК ЛНЗ Черкассы

Сегодня, 3 декабря «Черноморец» в матче 16-го тура УПЛ в Одессе примет «ЛНЗ» из Черкасс. Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Отметим, что начало матча может быть отложено из-за воздушной тревоги на территории Украины. Из-за нее уже прерван матч «Минай» – «Динамо».

Стали известны стартовые составы команд:

«Черноморец»: Варакута, Путря, Салюк, Ермаков, Брагару, Васильев, Кузык, Шпорн, Штогрин, Бадибанга, Ийеде

«ЛНЗ» Черкассы: Пеньков, Насонов, Муравский, Ковалев, Стасюк, Рыбалка, Калюжный, Бойко, Г. Пасич, Шестаков, Хобленко

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Черноморец Одесса ЛНЗ Черкассы Черноморец - ЛНЗ Украинская Премьер-лига стартовые составы чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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