Черноморец – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в 16-м туре УПЛ
Сегодня, 3 декабря «Черноморец» в матче 16-го тура УПЛ в Одессе примет «ЛНЗ» из Черкасс. Начало матча – в 15:00 по Киеву.
Отметим, что начало матча может быть отложено из-за воздушной тревоги на территории Украины. Из-за нее уже прерван матч «Минай» – «Динамо».
Стали известны стартовые составы команд:
«Черноморец»: Варакута, Путря, Салюк, Ермаков, Брагару, Васильев, Кузык, Шпорн, Штогрин, Бадибанга, Ийеде
«ЛНЗ» Черкассы: Пеньков, Насонов, Муравский, Ковалев, Стасюк, Рыбалка, Калюжный, Бойко, Г. Пасич, Шестаков, Хобленко
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