Черноморец – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 3 декабря «Черноморец» в матче 16-го тура УПЛ в Одессе примет «ЛНЗ» из Черкасс. Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Отметим, что начало матча может быть отложено из-за воздушной тревоги на территории Украины. Из-за нее уже прерван матч «Минай» – «Динамо».

Стали известны стартовые составы команд:

«Черноморец»: Варакута, Путря, Салюк, Ермаков, Брагару, Васильев, Кузык, Шпорн, Штогрин, Бадибанга, Ийеде

«ЛНЗ» Черкассы: Пеньков, Насонов, Муравский, Ковалев, Стасюк, Рыбалка, Калюжный, Бойко, Г. Пасич, Шестаков, Хобленко