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  4. Матч Минай – Динамо приостановлен ​​из-за воздушной тревоги
Украина. Премьер лига
03 декабря 2023, 13:10 | Обновлено 03 декабря 2023, 13:12
4670
6

Матч Минай – Динамо приостановлен ​​из-за воздушной тревоги

Зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К с аэродрома Моздок

03 декабря 2023, 13:10 | Обновлено 03 декабря 2023, 13:12
4670
6
Матч Минай – Динамо приостановлен ​​из-за воздушной тревоги
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 3 декабря, проходит поединок 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют закарпатский «Минай» и киевское «Динамо».

Игра началась в селе Минай на поле стадиона «Минай» в 13:00, но почти сразу после начала была приостановлена из-за воздушной тревоги. Команды сыграли около минуты.

Отметим, что зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К с аэродрома Моздок. Вся Украина – ракетная опасность.

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Источник: Матч Минай – Динамо перенесен. Известна причина
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Минай - Динамо
Источник Sport.ua
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Умник
Не будет матча не работает освещение в Минае
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0
zelc006
Сука, путлер втрутився... Це часа на 3... Як учора... Навіщо планувати на 13 годину. вони вже третій тиждень так злітають...
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-5
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