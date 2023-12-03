Украина. Премьер лига03 декабря 2023, 13:10 | Обновлено 03 декабря 2023, 13:12
4670
6
Матч Минай – Динамо приостановлен из-за воздушной тревоги
Зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К с аэродрома Моздок
03 декабря 2023, 13:10 | Обновлено 03 декабря 2023, 13:12
4670
6
В воскресенье, 3 декабря, проходит поединок 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют закарпатский «Минай» и киевское «Динамо».
Игра началась в селе Минай на поле стадиона «Минай» в 13:00, но почти сразу после начала была приостановлена из-за воздушной тревоги. Команды сыграли около минуты.
Отметим, что зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К с аэродрома Моздок. Вся Украина – ракетная опасность.
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Комментарии 6
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Не будет матча не работает освещение в Минае
Сука, путлер втрутився... Це часа на 3... Як учора... Навіщо планувати на 13 годину. вони вже третій тиждень так злітають...
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