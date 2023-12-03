Матч Минай – Динамо приостановлен ​​из-за воздушной тревоги

В воскресенье, 3 декабря, проходит поединок 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют закарпатский «Минай» и киевское «Динамо».

Игра началась в селе Минай на поле стадиона «Минай» в 13:00, но почти сразу после начала была приостановлена из-за воздушной тревоги. Команды сыграли около минуты.

Отметим, что зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К с аэродрома Моздок. Вся Украина – ракетная опасность.