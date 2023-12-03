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  4. Минай – Динамо. Волошин и Ванат выйдут в основе
Украина. Премьер лига
03 декабря 2023, 12:17 | Обновлено 03 декабря 2023, 12:31
858
1

Минай – Динамо. Волошин и Ванат выйдут в основе

Стали известны составы команд

03 декабря 2023, 12:17 | Обновлено 03 декабря 2023, 12:31
858
1
Минай – Динамо. Волошин и Ванат выйдут в основе
ФК Динамо Киев

Сегодня, 3 декабря «Динамо» Киев в матче 16-го тура УПЛ на выезде сыграет с «Минаем». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Минай»: Бандура, Дмитрук, Булеза, Чуев, Немчанинов, Витенчук, Петько, Твердохлиб, Кораблин, Одарюк, Демиденко

«Динамо» Киев: Бущан, Дубинчак, Дячук, Сирота, Тымчик, Андриевский, Бражко, Кабаев, Буяльский, Волошин, Ванат

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Минай Динамо Киев Минай - Динамо Украинская Премьер-лига стартовые составы чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Gargantua
Волошин возвращается на родной фланг.
Андриевский вместо Шепелева это усиление
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