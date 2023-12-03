Минай – Динамо. Волошин и Ванат выйдут в основе

Сегодня, 3 декабря «Динамо» Киев в матче 16-го тура УПЛ на выезде сыграет с «Минаем». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Минай»: Бандура, Дмитрук, Булеза, Чуев, Немчанинов, Витенчук, Петько, Твердохлиб, Кораблин, Одарюк, Демиденко

«Динамо» Киев: Бущан, Дубинчак, Дячук, Сирота, Тымчик, Андриевский, Бражко, Кабаев, Буяльский, Волошин, Ванат