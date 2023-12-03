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Чемпионат Украины
Минай
03.12.2023 13:00 - : -
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Украина. Премьер лига
03 декабря 2023, 00:02 | Обновлено 03 декабря 2023, 00:05
257
0

Минай – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Явный аутсайдер не должен доставить проблем киевлянам, но...

03 декабря 2023, 00:02 | Обновлено 03 декабря 2023, 00:05
257
0
Минай – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 3 декабря, состоится поединок 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и киевское «Динамо». Игра пройдет в селе Минай на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00.

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Минай

«Минай» уже присоединился к списку команд УПЛ, которые в этом сезоне поменяли тренера (напомним, что это успели сделать «Днепр-1», «Шахтер», «Заря» (дважды), «Динамо», ЛНЗ). Команду от Владимира Шарана, показывавшего в этом розыгрыше неудовлетворительные результаты, принял Желько Любенович. Известный бывший футболист «Зари» уже успел провести во главе команды один матч, в прошедшем туре минимально уступив «Кривбассу».

Таким образом, «Минай» на расстоянии от других команд находится на дне турнирной таблицы. Команда набрала всего 6 очков, причем все – благодаря ничьим, забила только шесть голов (отличались три футболиста – Витенчук, Твердохлеб и Гуничев). В последний раз забить удалось еще 23 сентября, тогда пропустило «Полесье». Стоит отметить, что один из шести голов от «Миная» пропустило как раз «Динамо» в игре первого круга, закончившейся со счетом 4:1 в пользу киевлян.

Желько Любенович, комментируя игру против «Кривбасса», сказал, что хочет привить команде тот футбол, в который играл сам – прежде всего с контролем мяча. Следует отметить, что специалисту предстоит провести в этом плане еще много работы.

Динамо

Киевляне провели в чемпионате только двенадцать матчей, поскольку пользовались пунктом регламента, позволяющим переносить матчи чемпионата на позже из-за участия в еврокубках. Выступить удачно на евроарене это не помогло, однако теперь есть хороший плацдарм для возвращения на лидирующие позиции. Если «динамовцы» теоретически выиграли бы эти матчи и игру с «Минаем», то набрали бы 34 пункта, именно столько имеют сейчас «Кривбасс» и «Днепр-1» и может иметь «Шахтер», если тоже выиграет свои перенесенные матчи.

Свою смену тренера «Динамо» уже пережило. Под руководством Шовковского команда сумела два последних матча сыграть без пропущенных мячей, что обнадеживает болельщиков, поскольку оборона команды в этом сезоне выглядела очень плохо и стала одной из главных причин столь раннего завершения евросезона.

Под угрозой дисквалификации будут в этом поединке Дубинчак и Шепелев, которые имеют в пассиве по три предупреждения.

Лучшим бомбардиром команды в сезоне является Виталий Буяльский, который забил уже шесть голов, на гол меньше – Владислав Ванат.

Статистика встреч

Между собой команды провели 9 матчей, все выиграло «Динамо» с разницей мячей 23:2. в УПЛ было сыграно 7 матчей, еще дважды команды пересекались в Кубке Украины. Интересно, что оба своих гола «Минай» забил на выезде, поэтому игра в воскресенье станет шансом наконец-то открыть счет своим голам в ворота «Динамо» на своем поле.

Ориентировочные составы

«Минай»: Бандура - Дмитрук, Чуев, Немчанинов, Булеза - Виттенчук, Петько - Твердохлеб, Кораблин, Гечев - Вишневский.

«Динамо»: Бущан – Тымчик, Дячук, Сирота, Дубинчак – Бражко, Шепелев – Караваев, Буяльский, Кабаев – Ванат.

Прогноз на противостояние

Несмотря на то, что киевляне не находятся в идеальной форме, ее должно хватить, чтобы не иметь проблем с «Минаем» в воскресной игре, учитывая все вышеприведенное. Поэтому спрогнозируем уверенную победу столичного клуба. Хотя и тенденция нынешнего сезона, где очень много неожиданных результатов, и выступления «бело-синих» в этом сезоне не слишком удивят, если подопечным Любеновича удастся набрать очки.

5 ноября, воскресенье

«Минай» – «Динамо»
Минай. Стадион «Минай». 13:00
ТВ-трансляция на телеканалах Суспильне, Спорт 1 и на YouTube
Арбитр: Александр Шандор (Львов)
МИНАЙ – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 0:3
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Динамо Киев прогнозы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Минай - Динамо
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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