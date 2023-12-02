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Минай
03.12.2023 13:00 - : -
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
02 декабря 2023, 22:20 |
286
0

Минай – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги

02 декабря 2023, 22:20 |
286
0
Минай – Динамо Киев. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 3-го декабря, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся закарпатский «Минай» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в с. Минай, на поле стадиона «Минай-Арена», начало в 13:00.

Закарпатский коллектив еще ни разу не побеждал в текущем сезоне национального первенства, поэтому уход Владимира Шарана с должности главного тренера был просто вопросом времени. Под руководством Желько Любеновича «Минай» провел уже одну встречу, проиграл «Кривбассу» (0:1), и теперь сыграет против киевского «Динамо», которое этот самый «Кривбасс» обыграло (2:0). У команды Александра Шовковского все идет своим чередом, и если и в третьем матче его второй каденции будет «сухая» победа, то все просто отлично.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Динамо» Киев, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Динамо Киев Минай Минай - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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