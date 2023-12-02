В воскресенье, 3-го декабря, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся закарпатский «Минай» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в с. Минай, на поле стадиона «Минай-Арена», начало в 13:00.

Закарпатский коллектив еще ни разу не побеждал в текущем сезоне национального первенства, поэтому уход Владимира Шарана с должности главного тренера был просто вопросом времени. Под руководством Желько Любеновича «Минай» провел уже одну встречу, проиграл «Кривбассу» (0:1), и теперь сыграет против киевского «Динамо», которое этот самый «Кривбасс» обыграло (2:0). У команды Александра Шовковского все идет своим чередом, и если и в третьем матче его второй каденции будет «сухая» победа, то все просто отлично.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Динамо» Киев, за которой можно следить в украинской версии сайта.