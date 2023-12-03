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  4. ГВАРДИОЛА: «Ненормально выиграть 5 титулов АПЛ из 6, плохие моменты будут»
Англия
03 декабря 2023, 10:58 |
494
2

ГВАРДИОЛА: «Ненормально выиграть 5 титулов АПЛ из 6, плохие моменты будут»

Главный тренер «Манчестер Сити» готовит болельщиков к непростым временам

03 декабря 2023, 10:58 |
494
2
ГВАРДИОЛА: «Ненормально выиграть 5 титулов АПЛ из 6, плохие моменты будут»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Жузеп Гвардиола считает, что болельщики «Манчестер Сити» должны наслаждаться моментом, так как поразительный успех клуба за время его работы в клубе не будет длиться вечно.

«Мы много выигрывали, и в будущем мы и болельщики должны понять, что это исключение. Это ненормально – выиграть требл, ненормально – выиграть пять Премьер-лиг за шесть лет, и нужно продолжать наслаждаться этим, но плохие моменты будут, в этом сезоне и в следующем, в следующем, в следующем. Вы должны быть готовы.

И я уверен, что болельщики нас поддержат, потому что это клуб, который пришел с «Мейн Роуд» (бывший стадион «Манчестер Сити»), из середины таблицы, не борясь за титул, и они были там все время», – сказал Гвардиола.

В воскресенье «Сити» принимает «Тоттенхэм», начало в 18:30 по Киеву. Беспроигрышная серия «небесно-голубых» в домашних матчах АПЛ составляет в 27 матчах, более года они не проигрывали «Этихаде».

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Английская Премьер-лига Тоттенхэм
Источник The Guardian
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Комментарии 2
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Иван Качура
Ненормально напичкувати середняків та аутсайдерів  нафтовалютою. До Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів додався ще один шейхоклуб Ньюкасл. З Евертона знімають 10 очок, а для шейхів не існує правила фінансового фейр плей. 
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0
Олександр
Гвардиоле нужно при жизни памятник поставить.Был очень классный игрок в Барселоне .Раздавал длинные передачи .А тренер вообще супер .Столько выиграл с Барсой Баварией Мансити .Выше уже стремиться некуда просто .Как у него хватает мотивации снова побеждать 
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