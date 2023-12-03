03.12.2023 13:00 - : -
Украина. Премьер лига03 декабря 2023, 09:26 | Обновлено 03 декабря 2023, 09:27
421
0
Минай – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите игру 16 тура УПЛ 3 декабря в 13:00
03 декабря 2023, 09:26 | Обновлено 03 декабря 2023, 09:27
421
0
В воскресенье, 3 декабря, состоится поединок 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и киевское «Динамо». Игра пройдет в селе Минай на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Игра будет судить Александр Шандор, представляющий город Львов.
Минай – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игра в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах Суспильне, Спорт 1 и на YouTube.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Динамо».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 декабря 2023, 02:05 1
Главный тренер «Александрии» подытожил игру с «Кривбассом»
Футбол | 02 декабря 2023, 20:19 16
Фейспалм от организации...
Футбол | 03.12.2023, 07:20
Футбол | 02.12.2023, 15:21
Футбол | 02.12.2023, 21:42
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.12.2023, 16:01
01.12.2023, 19:03 55
01.12.2023, 10:58 26
01.12.2023, 17:13 5
02.12.2023, 17:00 21
02.12.2023, 09:00 17
Футбол
01.12.2023, 17:37 15