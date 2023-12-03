В воскресенье, 3 декабря, состоится поединок 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и киевское «Динамо». Игра пройдет в селе Минай на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игра будет судить Александр Шандор, представляющий город Львов.

Минай – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игра в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах Суспильне, Спорт 1 и на YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Динамо».