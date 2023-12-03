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Чемпионат Украины
Минай
03.12.2023 13:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 декабря 2023, 09:26 | Обновлено 03 декабря 2023, 09:27
421
0

Минай – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите игру 16 тура УПЛ 3 декабря в 13:00

03 декабря 2023, 09:26 | Обновлено 03 декабря 2023, 09:27
421
0
Минай – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 3 декабря, состоится поединок 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и киевское «Динамо». Игра пройдет в селе Минай на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игра будет судить Александр Шандор, представляющий город Львов.

Минай – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игра в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах Суспильне, Спорт 1 и на YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Динамо».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Минай - Динамо смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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