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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Динамо
Украина. Премьер лига
03 декабря 2023, 09:20 |
659
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Динамо

Игра 16 тура УПЛ начнется в 13:00

03 декабря 2023, 09:20 |
659
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Динамо
УПЛ

В воскресенье, 3 декабря, состоится поединок 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и киевское «Динамо». Игра пройдет в селе Минай на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игра будет судить Александр Шандор, представляющий город Львов.

Минай – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игра в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах Суспильне, Спорт 1 и на YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Динамо».

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Минай – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник Sport.ua
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