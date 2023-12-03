Украина. Премьер лига03 декабря 2023, 09:20 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Динамо
Игра 16 тура УПЛ начнется в 13:00
03 декабря 2023, 09:20 |
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В воскресенье, 3 декабря, состоится поединок 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и киевское «Динамо». Игра пройдет в селе Минай на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Игра будет судить Александр Шандор, представляющий город Львов.
Минай – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игра в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканалах Суспильне, Спорт 1 и на YouTube.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Динамо».
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